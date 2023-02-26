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Жодних знижок: Славу Дьоміна оштрафували за порушення ПДР у Львові (фото)

Фото: Слава Дьомін (instagram.com/slavademin_official)
Автор: Володимир Костирін

Відомий український телеведучий Слава Дьомін зізнався, що під час поїздки за кермом авто у Львові ненароком порушив правила дорожнього руху, за що його зупинили правоохоронці. Так, на шоумена та блогера склали адмінпротокол, і довелося заплатити штраф.

Про це 26 лютого Дьомін розповів у своєму Instagram у stories.

Ведучий уточнив, що його зупинили за проїзд у неправильній смузі руху, оскільки не помітив дорожній знак.

"Так, шановні друзі. Я у Львові, і поїхав по неправильній смузі, мене зупинила поліція наша", - каже знаменитість.

Слава також каже, що повністю усвідомлює свою помилку, не збирається сперечатися із правоохоронцями, бо "дійсно порушив - не побачив знак". А також готовий заплатити за порушення (ч. 1 ст. 122) штраф, сума якого становила 340 гривень.

Славу Дьоміна оштрафували у Львові за порушення правил дорожнього руху (фото: скріншот instagram.com/stories/slavademin_official)

"І уявляєте собі - немає 50% знижки. Ну що це за..." - зазначає Дьомін із посмішкою.

Крім отримання протоколу від співробітників поліції, ведучий також вирішив зробити з ними селфі та опублікував відповідне фото в мережі.

Слава Дьомін за кермом авто було зупинено поліцією у Львові (фото: скріншот instagram.com/stories/slavademin_official)

Нагадаємо, що влітку 2022 року в міністерстві внутрішніх справ України звертали увагу водіїв про те, що мобільний додаток "Штрафи ПДР" дозволяє сплачувати винесені штрафи та оперативно отримувати повідомлення про нові постанови або зміну їх статусу, а також якщо проводити сплату штрафу у період від дня винесення ухвали до закінчення 10 днів з моменту вручення, надається знижка 50%.

Раніше повідомлялося, що в Україні можуть запровадити нові штрафи водіям - йдеться про покарання за небезпечне перевезення тварин. Так, у Раді пропонують встановити суму стягнення у розмірі 510 гривень за таке порушення.

Також перед цим ми пояснювали, за яке порушення на дорозі можна отримати найбільший штраф в Україні.

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ПДРштрафиСлава Дьомін