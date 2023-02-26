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Никаких скидок: Славу Демина оштрафовали за нарушение ПДД во Львове (фото)

Фото: Слава Демин (instagram.com/slavademin_official)
Автор: Владимир Костырин

Известный украинский телеведущий Слава Демин признался, что во время поездки за рулем авто во Львове ненароком нарушил правила дорожного движения, за что был остановлен правоохранителями. Так, на шоумена и блогера составили админпротокол, и пришлось заплатить штраф.

Об этом 26 февраля Демин рассказал в своем Instagram в stories.

Ведущий уточнил, что был остановлен полицией за проезд в неправильной полосе движения, так как не заметил дорожный знак.

"Так, уважаемые друзья. Я во Львове, и поехал на неправильной полосе, меня остановила полиция наша", - говорит знаменитость.

Слава также говорит, что полностью осознает свою ошибку, не собирается спорить с правоохранителями, потому что "действительно нарушил - не увидел знак". А также готов заплатить за нарушение (ч. 1 ст. 122) штраф, сумма которого составила 340 гривен.

Славу Демина оштрафовали во Львове за нарушение ПДД (фото: скриншот instagram.com/stories/slavademin_official)

"И представляете себе - нет 50% скидки. Ну что это за... " - отмечает Демин с улыбкой.

Помимо получения протокола от сотрудников полиции, ведущий также решил сделать с ними селфи, и опубликовал соответствующее фото в сети.

Слава Демин за рулем авто был остановлен полицией во Львове (фото: скриншот instagram.com/stories/slavademin_official)

Напомним, что летом 2022 года в министерстве внутренних дел Украины обращали внимание водителей о том, что мобильное приложение "Штрафы ПДД" позволяет уплачивать вынесенные штрафы и оперативно получать уведомления о новых постановлениях или изменении их статуса, а также если проводить оплату штрафа в период со дня вынесения постановления до истечения 10 дней с момента вручения, предоставляется скидка 50%.

Ранее сообщалось, что в Украине могут ввести новые штрафы водителям - речь идет о наказаниях за опасную перевозку животных. Так, в Раде предлагают установить сумму взыскания в размере 510 гривен за такое нарушение.

А также перед этим мы объясняли, за какое нарушение на дороге можно получить самый большой штраф в Украине.

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ПДРштрафиСлава Дьомін