Жизни Арчи грозит опасность: Меган Маркл и принц Гарри решили рискнуть сыном

Герцоги Сассекские шокировали громким заявлением
Принц Гарри и Меган Маркл могут навредить своему ребенку, приняв опрометчивое решение. Герцоги Сассекские хотят взять своего маленького сына в Африку, несмотря на мнение окружающих о том, что подобная поездка может быть опасной для Арчи.
Принц Гарри и Меган Маркл намерены совершить поездку в Африку уже осенью этого года. Арчи на тот момент исполнится всего лишь полгода, однако супружескую пару это ничуть не смущает.
Жаркий и небезопасный континент может плохо повлиять на их малыша из-за резкой смены климата, длительных перелетов и среды, в которой много опасных инфекций и ядовитых насекомых.
Уточняется, что принц Гарри и Меган планируют побывать в Малави, Анголе и Ботсване, однако более точный маршрут членов королевской семьи еще не известен.
Напомним, что не так давно Меган Маркл решила сменить обручальное кольцо, которое ей подарил принц Гарри во время помолвки два года назад.
Ранее Меган Маркл и принц Гарри попали в очередной скандал: британцам не понравилось то, как герцоги решили поздравить принца Уильяма с днем рождения.
Также мы писали о том, что принц Гарри домогался к звезде сериала "Друзья" Дженнифер Энистон.