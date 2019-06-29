Життю Арчі загрожує небезпека: Меган Маркл і принц Гаррі вирішили ризикнути сином

Герцоги Сассекські шокували гучною заявою
Принц Гаррі і Меган Маркл можуть нашкодити своїй дитині, прийнявши необачне рішення. Герцоги Сассекські хочуть взяти свого маленького сина в Африку, незважаючи на думку оточуючих про те, що така поїздка може бути небезпечною для Арчі.
Принц Гаррі та Меган Маркл мають намір здійснити поїздку в Африку вже восени цього року. Арчі на той момент виповниться лише півроку, проте подружню пару це анітрохи не бентежить.
Жаркий і небезпечний континент може погано вплинути на їх малюка через різку зміну клімату, тривалих перельотів і середовища, в якому багато небезпечних інфекцій та отруйних комах.
Уточнюється, що принц Гаррі і Меган планують побувати в Малаві, Анголі і Ботсвані, однак більш точний маршрутів членів королівської сім'ї ще не відомий.
Нагадаємо, що не так давно Меган Маркл вирішила змінити обручку, яке їй подарував принц Гаррі під час заручин два роки тому.
Раніше Меган Макрл і принц Гаррі потрапили в черговий скандал: британцям не сподобалося те, як герцоги вирішили привітати принца Вільяма з днем народження.
Також ми писали про те, що принц Гаррі домагався до зірки серіалу "Друзі" Дженніфер Еністон.