Жизненная матрица: почему Зеленский хочет инаугурацию 19 мая

Известный нумеролог и биоэнергетик Людмила Жукова объяснила, почему новоизбранный президент Владимир Зеленский хочет провести инаугурацию именно 19 мая. Об этом она рассказала в своем комментарии для издания "Главред".

Для Владимира Зеленского очень важна цифра 9, и по мнению нумеролога, эта цифра для него очень благополучная.

"Для него это очень благополучная цифра. В мире нет больше девяти цифр, их всего девять. То есть, его инаугурация проходит под хорошим числом девятки. И принятые в этот день решения будут исполнены. И проблемы, которые он будет ставить перед собой и народом, будут решены. Девятка – это законченное число. Возможно, у нас будет какая-то другая структура. Это если трактовать по дате его инаугурации", - объяснила Людмила Жукова.

Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Ранее эксперты обратили внимание на то, что после первого тура Владимир Зеленский для дебатов также выбрал 19 число. Людмила Жукова отметила, что девятка – это не единственное жизненное число Зеленского.

"Жизненные цифры Владимира Зеленского – 6, 8 и 5. То есть, в эти дни он может решать любые важные вопросы. Еще одна главная цифра - единица, это его жизненная матрица", - добавила нумеролог.

Кстати, два года назад Людмила Жукова предсказала, что следующим президентом Украины станет мужчина, которому будет чуть больше 40 лет, а Владимиру Зеленскому в этом году исполнился 41 год. Также она отметила, что после него президентов в Украине больше не будет.

Напомним, ранее мы писали о том, что Зеленский жестко "наехал" на Раду и поссорил сеть.

А также рассказывали о том, сколько стоили инаугурации предыдущих президентов Украины.