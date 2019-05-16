ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Сколько стоили инаугурации президентов Украины: названы суммы

STYLERЖизнь    16.05.2019 - 08:36
Сколько стоили инаугурации президентов Украины: названы суммы
Фото: коллаж РБК-Украина

Церемония передачи президентской "булавы" оплачивается из бюджета

Инаугурация обходится украинцам в сумму, равную нескольким тысячам минимальных зарплат. Пока еще не известно, сколько средств из бюджета (фактически из бумажников граждан) потратят на проведение церемонии вступления на пост Владимира Зеленского, избранного новым главой государства, поэтому назовем кассовые расходы на мероприятия в случае других президентов Украины.

В силу "прыжков" национальной валюты можно сопоставлять суммы с актуальной в тот момет "минималкой", передает "24 канал". 

Как сообщили в Государственном управлении делами, на инаугурацию Виктора Ющенко было потрачено 1,446 млн грн. Вручение президентской "булавы" Виктору Януковичу обошлось бюджету в 1,790 млн грн. В случае с Петром Порошенко торжественная церемония вступления в должность "стоила" 1,284 млн грн.

Во время инаугурации Ющенко (январь 2005 года) минимальная зарплата граждан Украины составляла 262 гривны; когда Янукович становился президентом (февраль 2010 года) она равнялась 869 гривен; когда Порошенко стал главой государства (июнь 2014 года), сумма была 1218 гривен. 

Таким образом, если "конвертировать" траты на проведение церемонии вступления на пост президента, то чтобы оплатить инаугурацию Ющенко, 5519 украинцев должны отдать свои "минималки". Принять на президентский пост Януковича стоило 2060 минимальных зарплат. На церемонию передачи Порошенко полномочий главы государства - только 1054.

Сколько стоили инаугурации президентов Украины: названы суммы

Иллюстрация: 24tv.ua

Как сообщалось, недавно Владимир Зеленский жестко прокомментировал ситуацию с назначением Верховной Радой даты инаугурации и обвинил народных депутов во лжи. 

Напомним, что фракция "Блок Петра Порошенко" поддержит любую дату инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.

В Раде объяснили очередность голосования за даты инаугурации Ожидая перевыборы: когда Верховная рада проведет инаугурацию Владимира Зеленского
Новости Украины бюджетденьгиинаугурация
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь