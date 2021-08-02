Жизнь в зоне отчуждения: известный блогер показал ночные фото Чернобыля

В Чернобыле нет детей

"Остальной Чернобыль живет вполне обычной жизнью закрытого города — в который люди приезжают на рабочую вахту длительностью до 15 дней. В городе довольно чистые улицы — но людей на улицах мало, а также в городе совсем нет детей — въезд в Чернобыльскую Зону до 18 лет запрещен. В Чернобыле нет современных зданий — здесь ничего не строится, и в целом перспективы города после остановки всех работ в Зоне отчуждения весьма призрачные — скорее всего, город разделит судьбу брошенной Припяти", - написал блогер.

Ночной Чернобыль

По словам Максима, ночной Чернобыль выглядит "абсолютно сюрреалистически".

"За старыми советскими окнами горят тусклые советские лампочки и видны старые шторы из эпохи 80-х. Во дворах нет машин, вокруг нет вообще ничего современного, и на какую-то секунду мне вдруг показалось, что мы перенеслись на машине времени обратно в 25 апреля 1986 года – и все еще можно исправить, еще можно успеть", - пишет он.

Блогер показал, как выглядит Чернобыль ночью (фото: mirovich.media/688766)