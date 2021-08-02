Життя в зоні відчуження: відомий блогер показав нічні фото Чорнобиля

У Чорнобилі немає дітей

"Решта Чорнобиля живе цілком звичайним життям закритого міста - в яке люди приїжджають на робочу вахту тривалістю до 15 днів. У місті досить чисті вулиці - але людей на вулицях мало, а також в місті зовсім немає дітей — в'їзд в Чорнобильську Зону до 18 років заборонений. У Чорнобилі немає сучасних будівель - тут нічого не будується, і в цілому перспективи міста після зупинки всіх робіт в зоні відчуження вельми примарні - швидше за все, місто розділить долю кинутої Прип'яті", - написав блогер.

Нічний Чорнобиль

За словами Максима, Нічний Чорнобиль виглядає "абсолютно сюрреалістично".

"За старими радянськими вікнами горять тьмяні радянські лампочки та видно старі штори з епохи 80-х.у дворах немає машин, навколо немає взагалі нічого сучасного, і на якусь секунду мені раптом здалося, що ми перенеслися на машині часу назад у 25 квітня 1986 року – і все ще можна виправити, ще можна встигнути", - пише він.

Блогер показав, як виглядає Чорнобиль вночі (фото: mirovich.media/688766)