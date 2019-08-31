Жизнь удалась! Фото веселящегося Богдана в Раде взорвали сеть

Глава Офиса президента Украины рассмешил украинцев своей жестикуляцией в парламенте
Андрей Богдан - глава Офиса президента Владимира Зеленского в первый день работы Рады десятого созыва 29 августа радовался, как никогда. Фотографии экс-юриста Игоря Коломойского попали в сеть и очень рассмешили украинцев. Богдан все время смеялся, улыбался и странно жестикулировал. Снимки опубликовал фотограф издания Lb.ua.
Интересно, что на некоторых фото Богдан игриво показывает язык и хлопает в ладоши.
Пользователи сети по-разному отреагировали на фото. Одни считают, что это очень хорошо, что глава Офиса президента такой веселый и жизнерадостный. Другие уверены, что в Раде так себя не ведут.
Скриншот комментариев (facebook.com/lb.ua)
Как мы ранее писали, новоизбранные депутаты пожаловались на неудобные кресла в зале Верховной Рады.
А также мы рассказывали о том, что народный депутат Николай Тищенко вступил в перепалку с журналисткой еще до открытия первого заседания Верховной Рады. Он не смог ответить на вопрос об Иловайском котле.