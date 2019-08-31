Життя вдалося! Фото веселого Богдана в Раді підірвали мережу

Голаоа Офісу президента України розсмішив українців своєю жестикуляцією в парламенті
Андрій Богдан - голова Офісу президента Володимира Зеленського в перший день роботи Ради десятого скликання 29 серпня тішився, як ніколи. Фотографії екс-юриста Ігоря Коломойського потрапили в мережу і дуже розсмішили українців. Богдан весь час сміявся, посміхався і дивно жестикулював. Знімки опублікував фотограф видання Lb.ua.
Цікаво, що на деяких фото Богдан грайливо показує язик і плескає в долоні.
Користувачі мережі по-різному відреагували на фото. Одні вважають, що це дуже добре, що голова Офісу президента такий веселий і життєрадісний. Інші впевнені, що в Раді так себе не ведуть.
Скріншот коментарів (facebook.com/lb.ua)
Як ми раніше писали, новообрані депутати поскаржилися на незручні крісла в залі Верховної Ради.
А також ми розповідали про те, що народний депутат Микола Тищенко вступив у перепалку з журналісткою ще до відкриття першого засідання Верховної Ради. Він не зміг відповісти на питання про Іловайський котел.