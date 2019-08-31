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Жизнь удалась! Фото веселящегося Богдана в Раде взорвали сеть

STYLERЖизнь    31.08.2019 - 11:39
Жизнь удалась! Фото веселящегося Богдана в Раде взорвали сеть
Фото: Андрей Богдан (РБК-Украина)

Глава Офиса президента Украины рассмешил украинцев своей жестикуляцией в парламенте

Андрей Богдан - глава Офиса президента Владимира Зеленского в первый день работы Рады десятого созыва 29 августа радовался, как никогда. Фотографии экс-юриста Игоря Коломойского попали в сеть и очень рассмешили украинцев. Богдан все время смеялся, улыбался и странно жестикулировал. Снимки опубликовал фотограф издания Lb.ua.

Интересно, что на некоторых фото Богдан игриво показывает язык и хлопает в ладоши.

Жизнь удалась! Фото веселящегося Богдана в Раде взорвали сетьФото: Андрей Богдан в Раде (facebook.com/lb.ua)

Пользователи сети по-разному отреагировали на фото. Одни считают, что это очень хорошо, что глава Офиса президента такой веселый и жизнерадостный. Другие уверены, что в Раде так себя не ведут.

  • Сент-Тропе его еще держит.
  • Жизнь удалась. Впереди еще 5 лет борьбы против парахаботов.
  • Ну да, он что, на похоронах.
  • Какие выборцы, такие и "Слуги".
  • Судя по всему он должен сидеть со вздувшимися на лбу венами от постоянной мозговой атаки...
  • Интеллектуал, однако.

Жизнь удалась! Фото веселящегося Богдана в Раде взорвали сеть

Жизнь удалась! Фото веселящегося Богдана в Раде взорвали сеть

Скриншот комментариев (facebook.com/lb.ua)

Как мы ранее писали, новоизбранные депутаты пожаловались на неудобные кресла в зале Верховной Рады.

А также мы рассказывали о том, что народный депутат Николай Тищенко вступил в перепалку с журналисткой еще до открытия первого заседания Верховной Рады. Он не смог ответить на вопрос об Иловайском котле.

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