Жизнь удалась! Фото веселящегося Богдана в Раде взорвали сеть

Фото: Андрей Богдан (РБК-Украина)

Глава Офиса президента Украины рассмешил украинцев своей жестикуляцией в парламенте

Андрей Богдан - глава Офиса президента Владимира Зеленского в первый день работы Рады десятого созыва 29 августа радовался, как никогда. Фотографии экс-юриста Игоря Коломойского попали в сеть и очень рассмешили украинцев. Богдан все время смеялся, улыбался и странно жестикулировал. Снимки опубликовал фотограф издания Lb.ua.

Интересно, что на некоторых фото Богдан игриво показывает язык и хлопает в ладоши.

Фото: Андрей Богдан в Раде (facebook.com/lb.ua)

Пользователи сети по-разному отреагировали на фото. Одни считают, что это очень хорошо, что глава Офиса президента такой веселый и жизнерадостный. Другие уверены, что в Раде так себя не ведут.

Сент-Тропе его еще держит.

Жизнь удалась. Впереди еще 5 лет борьбы против парахаботов.

Ну да, он что, на похоронах.

Какие выборцы, такие и "Слуги".

Судя по всему он должен сидеть со вздувшимися на лбу венами от постоянной мозговой атаки...

Интеллектуал, однако.

Скриншот комментариев (facebook.com/lb.ua)

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