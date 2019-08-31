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Життя вдалося! Фото веселого Богдана в Раді підірвали мережу

STYLERЖиття    31.08.2019 - 11:39
Життя вдалося! Фото веселого Богдана в Раді підірвали мережу
Фото: Андрій Богдан (РБК-Україна)

Голаоа Офісу президента України розсмішив українців своєю жестикуляцією в парламенті

Андрій Богдан - голова Офісу президента Володимира Зеленського в перший день роботи Ради десятого скликання 29 серпня тішився, як ніколи. Фотографії екс-юриста Ігоря Коломойського потрапили в мережу і дуже розсмішили українців. Богдан весь час сміявся, посміхався і дивно жестикулював. Знімки опублікував фотограф видання Lb.ua.

Цікаво, що на деяких фото Богдан грайливо показує язик і плескає в долоні.

Життя вдалося! Фото веселого Богдана в Раді підірвали мережуФото: Андрій Богдан у Раді (facebook.com/lb.ua)

Користувачі мережі по-різному відреагували на фото. Одні вважають, що це дуже добре, що голова Офісу президента такий веселий і життєрадісний. Інші впевнені, що в Раді так себе не ведуть.

  • Сент-Тропе його ще тримає.
  • Життя вдалося. Попереду ще 5 років боротьби проти порохоботів.
  • Ну так, він що, на похороні.
  • Які виборці, такі і "Слуги".
  • Судячи з усього, він повинен сидіти з венами, що роздулися на лобі венами від постійної мозкової атаки...
  • Інтелектуал, однак.

Життя вдалося! Фото веселого Богдана в Раді підірвали мережу

Життя вдалося! Фото веселого Богдана в Раді підірвали мережу

Скріншот коментарів (facebook.com/lb.ua)

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