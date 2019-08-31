Життя вдалося! Фото веселого Богдана в Раді підірвали мережу

Фото: Андрій Богдан (РБК-Україна)

Голаоа Офісу президента України розсмішив українців своєю жестикуляцією в парламенті

Андрій Богдан - голова Офісу президента Володимира Зеленського в перший день роботи Ради десятого скликання 29 серпня тішився, як ніколи. Фотографії екс-юриста Ігоря Коломойського потрапили в мережу і дуже розсмішили українців. Богдан весь час сміявся, посміхався і дивно жестикулював. Знімки опублікував фотограф видання Lb.ua.

Цікаво, що на деяких фото Богдан грайливо показує язик і плескає в долоні.

Фото: Андрій Богдан у Раді (facebook.com/lb.ua)

Користувачі мережі по-різному відреагували на фото. Одні вважають, що це дуже добре, що голова Офісу президента такий веселий і життєрадісний. Інші впевнені, що в Раді так себе не ведуть.

Сент-Тропе його ще тримає.

Життя вдалося. Попереду ще 5 років боротьби проти порохоботів.

Ну так, він що, на похороні.

Які виборці, такі і "Слуги".

Судячи з усього, він повинен сидіти з венами, що роздулися на лобі венами від постійної мозкової атаки...

Інтелектуал, однак.

Скріншот коментарів (facebook.com/lb.ua)

Як ми раніше писали, новообрані депутати поскаржилися на незручні крісла в залі Верховної Ради.

А також ми розповідали про те, що народний депутат Микола Тищенко вступив у перепалку з журналісткою ще до відкриття першого засідання Верховної Ради. Він не зміг відповісти на питання про Іловайський котел.