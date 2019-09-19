Жизнь прошла перед глазами: Сущенко рассказал о пребывании в колонии

Бывший узник Кремля журналист Роман Сущенко, которого освободили вместе с другими политическими пленными, рассказал о своем заключении в интервью "Фактам".

30 сентября 2016 года корреспондента агентства "Укринформ" во Франции Романа Сущенко задержали российские спецслужбы в Москве. Его обвиняли в шпионаже и суд приговорил Романа к 12 годам колонии строгого режима.

Благодаря обмену пленными между Украиной и Россией Сущенко удалось вернутся в Украину 7 сентября 2019 года.

Роман Сущенко (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Он рассказал, что, когда его привезли в Следственное управление ФСБ, он думал, что его будут удерживать несколько суток, и не знал, чем все закончится.

"Вот буквально вся жизнь прошла перед глазами. Но вскоре понял, что "драки не будет". Что никто не станет пытаться выбивать показания, требовать, чтобы я свидетельствовал против кого-то", - отметил Сущенко.

Он рассказал, что когда они доехали до управления, то с его головы сняли мешок. При этом мешком немного содрали кожу из головы. Один оперативник достал салфетку и вытер каплю крови на подбородке Сущенко. Тогда журналист понял, что начинается шоу.

Роман Сущенко (фото: Униан)

Все снималось на камеру. По словам Романа, они ждали, что Сущенко под психологическим давлением во всем сознается и получится хороший сюжет для телевидения. Но когда поняли, что этого не произойдет, то перешли к плану Б.

С ним начали говорить о длительном тюремном заключении. Сущенко сказали, что ему назначили адвоката. Далее адвокат сказала, что его могут посадить на срок от 10 до 12 лет.

Потом его доставили в изолятор временного содержания Москвы, а оттуда на следующий день в "Лефортово". Сущенко боялся, что ему вообще дадут 20 лет, но обвинитель заявил, что они требуют от суда 14 лет.

Роман Сущенко (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

При этом Сущенко не думал, что окажется в колонии, поскольку надеялся, что президенты решат эту ситуацию. Далее делом Романа занялся адвокат Марк Фейгин, который рассказывал Сущенко о том, что проходят тяжелые переговоры.

В колонии Сущенко находился штрафном изоляторе, но все-же какие-то новости до него доходили. Он выписывал газеты, но они приходили с двухнедельной задержкой.

В месяц Сущенко мог сделать четыре звонка родным. При этом каждый разговор записывался. По его словам, администрация колонии относилась к нему терпимо. Сущенко умел рисовать и иногда заключенные обращались к нему за рисунком, а взамен предлагали различную помощь.

У всех заключенных были нагрудные знаки. У Романа был с красной полосой. Это означало, что он склонен к побегу, но он ни о чем таком и не думал.