Життя пройшло перед очима: Сущенко розповів про перебування в колонії

Колишній в'язень Кремля журналіст Роман Сущенко, якого звільнили разом з іншими політичними полоненими, розповів про своє ув'язнення в інтерв'ю "Фактам".

30 вересня 2016 року кореспондента агентства "Укрінформ" у Франції Романа Сущенко затримали російські спецслужби в Москві. Його звинувачували в шпигунстві і суд засудив Романа до 12 років колонії суворого режиму.

Завдяки обміну полоненими між Україною і Росією Сущенко вдалося повернуться в Україну 7 вересня 2019 року.

Роман Сущенко (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

Він розповів, що, коли його привезли в Слідче управління ФСБ, він думав, що його будуть утримувати кілька діб, і не знав, чим все закінчиться.

"Ось буквально все життя промайнуло перед очима. Але незабаром зрозумів, що "бійки не буде". Що ніхто не стане намагатися вибивати свідчення, вимагати, щоб я свідчив проти когось", - зазначив Сущенко.

Він розповів, що коли вони доїхали до управління, то з його голови зняли мішок. При цьому мішком трохи здерли шкіру з голови. Один оперативник дістав серветку і витер краплю крові на підборідді Сущенко. Тоді журналіст зрозумів, що починається шоу.

Роман Сущенко (фото: Уніан)

Все знімалося на камеру. За словами Романа, вони чекали, що Сущенко під психологічним тиском у всьому зізнається і вийде хороший сюжет для телебачення. Але коли зрозуміли, що цього не відбудеться, то перейшли до плану Б.

З ним почали говорити про тривале тюремне ув'язнення. Сущенко сказали, що йому призначили адвоката. Далі адвокат сказала, що його можуть посадити на термін від 10 до 12 років.

Потім його доставили в ізолятор тимчасового утримання Москви, а звідти на наступний день в "Лефортово". Сущенко боявся, що йому взагалі дадуть 20 років, але обвинувач заявив, що вони вимагають від суду 14 років.

Роман Сущенко (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

При цьому Сущенко не думав, що опиниться в колонії, оскільки сподівався, що президенти вирішать цю ситуацію. Далі справою Романа зайнявся адвокат Марк Фейгін, який розповідав Сущенко про те, що проходять важкі переговори.

В колонії Сущенко перебував штрафному ізоляторі, але все-таки якісь новини до нього доходили. Він передплачував газети, але вони приходили з двотижневою затримкою.

В місяць Сущенко міг зробити чотири дзвінка рідним. При цьому кожна розмова записувався. За його словами, адміністрація колонії ставилася до нього терпимо. Сущенко вмів малювати і іноді укладені зверталися до нього за малюнком, а натомість пропонували різну допомогу.

У всіх ув'язнених були нагрудні знаки. У Романа був з червоною смугою. Це означало, що він схильний до втечі, але він ні про це навіть і не думав.