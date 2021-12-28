"Жизнь ничему не учит": Alyona Alyona стала жертвой грабителей

Alyona Alyona стала жертвой грабителей. Сегодня, 28 декабря, в Киеве у известной рэперши из рюкзака вытащили кошелек. Позже одна женщина обнаружила его на Дорогожичах.

В кошельке Alyona Alyona остались банковские карты, которые помогли найти владелицу. При этом артистка не уточнила, сколько денег было в кошельке и писала ли она заявление в полицию.

"Вот такое утро. Год назад тоже кошелек вытягивали. Что-то меня жизнь ничему не учит", - написала звезда.

Напомним, популярная украинская певица MARUV призналась в том, что российские мошенники "развели" ее на 60 тысяч евро. Артистка хотела заказать у своих знакомых кинетические декорации. Она отдала им деньги, но ничего взамен не получила.

Изначально певица даже думала о помощи коллекторов, но в итоге она отказалась от их услуг, потому что они предлагали использовать незаконные методы. Потом MARUV подала иск в суд.

Мы также писали о том, что известная украинская певица Ирина Федишин стала жертвой наглых воров. Артистка днем припарковала свой Porsche Cayenne возле дома и ушла по делам, а когда вернулась то заметила, что фары и зеркала сняты.

Она вызвала полицию и подчеркнула, что что стоимость одной фары начинается от 20 тысяч гривен.