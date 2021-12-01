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Известная украинская певица стала жертвой автоворов: "я в шоке"

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Среда 01 декабря 2021 19:55
Известная украинская певица стала жертвой автоворов: "я в шоке" Ирина Федишин стала жертвой воров (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

Машину украинской певицы Ирины Федишин ограбили среди бела дня. Автомобиль звезда припарковала возле дома, а когда вернулась то, заметила, что фар и зеркал нет.

Об этом пишут "Факты".

По словам Федишин, она припарковала свою машину около дома и пошла заниматься своими делами. Однако, когда вернулась к своему Porsche Cayenne, то увидела, что отсутствуют фары и зеркала.

"Я шокирована, потому что фар и зеркал нет. Вызвали полицию и пытаемся разобраться. Я слышала, что с Porsche могут снимать фары", - рассказала певица.

Известная украинская певица стала жертвой автоворов: &quot;я в шоке&quot;

Автомобиль Ирины Федишин обокрали (скрин с видео)

Певица добавила, что стоимость одной фары стартует от 20 тысяч гривен. Звезда говорит, что уже написала заявление в полицию.

"Пытаемся сейчас это все выяснить, здесь как будто есть какие-то камеры, и должно быть что-то видно. Полиция все выясняет, мы написали заявление", – добавила Ирина.

Известная украинская певица стала жертвой автоворов: &quot;я в шоке&quot;

Ирина Федишин стала жертвой воров (скрин с видео)

Ранее мы сообщали, что Ирина Федишин попала в ДТП.

Также мы писали, что Ирина Федишин рассказала о смерти ее 80-летнего дедушки.

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