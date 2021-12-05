Жизнь летит под откос: как не сойти с ума и справиться с обстоятельствами

Стратегии выхода из кризиса у каждого человека могут быть свои. Но есть несколько методов, которые помогут побыстрее справиться с тяжелыми периодами в жизни.

Примите ситуацию как есть

Сопротивление и непринятие ситуации только усугубляет тяжелую ситуацию. Это продлевает боль и страдания, вызывает тяжелые мысли и эмоции.

Примите ситуацию, которая произошла. Уже все случилось и нет смысла прокручивать в голове, как бы вы могли поступить, если бы ситуация снова повторилась.

Принятие помогает справиться с сильными переживаниями, и психологи утверждают, что секрет счастья кроется именно в принятии – самого себя, своих страданий, ситуации в целом.

Принять ситуацию – это признать жизнь в данном конкретном моменте и позволить себе двигаться дальше с учетом новых обстоятельств. Это устраняет паралич и страх перед неизвестным будущим.

Принятие самого себя – это перестать сопротивляться чувствам и эмоциям, которые вас охватили.

Позаботьтесь о себе

В периоды кризиса особо важно уметь позаботиться о себе. Каждый человек должен дать себе сон, пищу, отдых – это важные элементы для счастливой жизни.

Еще нам нужны крепкие отношения с другими людьми и занятия просто для удовольствия.

Забота о себе – это не эгоизм. Эгоизм в таком аспекте – это собственная выгода и использование других людей для этого, пренебрежение чужими интересами.

Здоровые способы для радости

Выбирайте для радости здоровые способы. Страдания и неуверенность в будущем приводят к стрессам, а человек склонен его глушить с помощью алкоголя, еды или безумствами. В кратковременной перспективе это сработает, но в долгосрочной – навредит.

Порадуйте себя здоровым способом – прогулка, встреча с близкими друзьями, составьте список благодарностей. Подумайте, что доставляет вам удовольствие и повышает жизненный тонус.

Не доверяйте своим мыслям

Анализировать и обдумывать варианты развития события полезно. Можно найти заранее варианты решения и даже увернуться от новых проблем.

Но, если мозг слишком долго и напряженно обдумывает то, что произошло и еще может произойти, особенно в негативном ключе, это начинает восприниматься как свершившиеся факты.

Мы начинаем страдать от того, что еще не произошло на самом деле, а только может произойти. Мы представляем себе ужасы и вгоняем себя в еще больший стресс.

Думайте о хороших сценариях развития ситуации, ищите положительные моменты в трудностях и верьте, что все, что происходит – к лучшему.

Находитесь в настоящем

Неопределенность необязательно приводит к уверенности в будущем. Некоторая неопределенность стала уже неотъемлемым спутником нашей жизни.

Самое оптимальное – это находиться в данном моменте. Выключайте иногда функцию проигрывания сценариев будущего и прислушайтесь к себе в настоящем.

Не критикуйте себя за страдания и переживания, подойдите к процессу с любопытством. Можете записывать, что вы чувствуете в течение дня.

Все в этой жизни может выйти из-под контроля, кроме вашего внимания. Мы можем отключиться от внешнего мира, чтобы снизить уровень тревожности. Можем сократить количество грустных мыслей, если начнем концентрироваться на настоящем.

Вы - не жертва

В тяжелые периоды человек склонен скатываться в состояние жертвы и застревать в негативных мыслях. Мы перестаем пытаться что-то изменить, ждем, что нас кто-то придет и спасет. Но порой от помощи близких бывает больше вреда, чем пользы.

Не снимайте с себя ответственность за свою собственную жизнь и не позволяйте стрессам и проблемам делать из вас страдающую жертву обстоятельств. Плохие дни случаются со всеми людьми.

Перестаньте зацикливаться и жаловаться. Сконцентрируйтесь на том, чего вы хотите добиться. Извлеките пользу из того, что произошло. Выучите этот урок и возьмите на себя ответственность – это придаст вам силы.

Помогайте другим

Отвлечь от тяжелой ситуации может помощь другим людям. Такой метод помогает нам стать счастливыми, потому что мы перестаем думать о себе. Наши усилия имеют смысл и идут кому-то на благо.

Подумайте, кому вы можете сейчас помочь, что вы готовы сделать для других. Понимание, что вы живете не зря в тяжелые периоды, помогает вернуть почву под ногами и не сойти с ума.