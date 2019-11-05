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Життя Анджеліни Джолі опинилося в серйозній небезпеці: що сталося

STYLERПерсони    05.11.2019 - 16:42
Життя Анджеліни Джолі опинилося в серйозній небезпеці: що сталося
Анджеліна Джолі (Фото: facebook.com/angelinajoliegoddess)

Анджеліна Джолі опинилася в небезпеці на зйомках нового фільму

Відому голлівудську актрису Анджеліну Джолі екстрено евакуювали зі знімального майданчика на Канарських островах, де вона працювала над фільмом "Вічні" разом із зіркою серіалу "Гра престолів" Річардом Медденом. Про це повідомляє видання The Sun.

За інформацією видання, на території знімального майданчика була виявлена бомба. На місце події були викликані фахівці, що перевірили вибуховий пристрій і знешкодили його.

З'ясувалося, що на острові Фуертевентура, де проходили зйомки, в часи Другої світової війни перебувала секретна військова база і по всьому острову були заміновані ділянки.

Життя Анджеліни Джолі опинилося в серйозній небезпеці: що сталося

Анджеліна Джолі (Фото: facebook.com/angelinajoliegoddess)

"Це було страшно: бомба могла бути там протягом десятиліть незайманою, але хто знає, що могло б статися, якби її "потурбували". На знімальному майданчику були зірки світової величини, і ніхто не збирався ризикувати. На щастя, фахівці чудово з усім впоралися", - розповів один з очевидців виданню The Sun.

Усі зірки були дуже налякані подією і крім Анджеліни Джолі на зйомках фільма беруть участь також Сальма Хайек, Скарлетт Йоханссон, Дон Лі Кумаїл Нанджані.

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