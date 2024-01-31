Живуть у роті та шлунку: вчені виявили абсолютно новий клас життя в організмі людини

Що відомо про "обеліски"

Біологи припускають, що виявлені структури, можливо, не є вірусами, а є раніше невідомою групою об'єктів. Вони представлені різноманітними РНК та проживають у мікробіомах людини.

Генетичні послідовності, іменовані "обеліски" авторами дослідження, мають довжину близько 1 000 символів (нуклеотидів), що, ймовірно, є причиною, чому їх не помічали до цього часу.

Команда вчених проаналізувала 5,4 мільйонів наборів генетичних даних і виявила майже 30 000 різних "обелісків". Вони були виявлені у 10 відсотках, вивчених мікробіомів людини та у 50 відсотках зразків ротової порожнини. Можливо, різні частини людського тіла містять різні типи цих структур.

У мікробіомі також було виділено один тип клітин-господарів, а саме бактерія Streptococcus sanguinis, яка мешкає в ротовій порожнині людини. "Обеліск" у цієї бактерії мав петлю завдовжки 1 137 нуклеотидів.

Якщо залишити осторонь питання джерело " обелісків ", то, схоже, всі вони містять коди нового класу білків, які дослідники назвали "облинами". Ця здатність кодувати білки відрізняє їхню відмінність від інших відомих петель РНК.

Проте вчені не змогли визначити вплив "обелісків" на їх бактеріальних господарів або механізми їх розповсюдження між клітинами, що наголошує на можливій відсутності "вірусної" природи цих структур.