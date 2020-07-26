Живут на остановке: оккупанты не пускают домой женщину с двумя детьми

В оккупированном Донецке террористы не пускают домой женщину с двумя детьми и собакой. Семья вынуждена жить на остановке возле пункта пропуска КПВВ "Новотроицкое".

Уже 11 дней жители оккупированного Донецка не могут попасть домой после того, как еще до карантина приехали в гости на подконтрольную территорию Украины. Об этом говорится в сюжете 24 Канала.

Оккупанты не пускают женщину с детьми домой в Донецк (видео: YouTube)

У них есть пропуск, но они живут просто под открытым небом из-за закрытия всех КПВВ. Как только открылся пункт пропуска "Оленевка", который находится на оккупированной территории, семья приехала туда.

Но чтобы попасть в Донецк одной прописки недостаточно, необходимо быть в списках, которые утверждают в ОРДЛО. Они живут на остановке, но на ночь их пускают в палатку спасателей, которая находится на территории КПВВ "Новотроицкое".

В палатке убрано, есть чай, вода и продукты, которые привозят волонтеры. Но с 6 утра они снова идут на остановку, потому что гражданским нельзя жить на КПВВ. Дети научились играть и отдыхать под палящим солнцем. 5-летняя Арина и 7-летний Дмитрий ложатся просто на сумки с вещами.

При этом, они не единственные дети, которые живут на остановке. Они уже успели найти даже новых друзей, но очень сильно скучают по отцу, дому и друзьям в Донецке.

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