В сети показали, до чего оккупанты довели Крым: грязь, вонь и покрышки в море

В сети показали состояние Крыма (коллаж РБК-Украина)

Стрелецкая бухта в Севастополе находится в плачевном состоянии

В сети показали, до какого состояния российские оккупанты довели Крым. В частности, в сети показали, как сейчас выглядит Стрелецкая бухта в Севастополе.

Как пишет "Крым. Реалии", в последнее время экологическая ситуация в Стрелецкой бухте значительно ухудшилась, берега и акватория загрязнены бытовым мусором, вода в бухте цветет и имеет неприятный запах.

Как сообщают крымские СМИ, многие дома на склонах бухты не подключены к городской канализационной системе и сбрасывают стоки прямо в море.

Летом 2018 года в бухту дорожники свалили лом асфальта. Согласно исследованиям Института биологии южных морей имени Ковалевского в Севастополе, вода в Стрелецкой бухте является одной из самых загрязненных в Севастополе.

Напомним, что Стрелецкая бухта расположена в Гагаринском районе Севастополя, ее длина более двух километров. В бухте аннексированного города базируются вспомогательные и боевые корабли Черноморского флота России, также здесь расположен флотский 91-й судоремонтный завод. Кроме того, в Стрелецкой бухте находится одна из самых больших в городе яхтенных стоянок. С 2000-ых годов набережная начала активно застраиваться домами, которые сейчас сдаются в аренду.

Стрелецкая бухта в Севастополе (фото: ru.krymr.com)

Как мы ранее писали, морское побережье Крыма превращают в зловонное болото.

Также мы сообщили, что в оккупированном Крыму эпично опозорились с туристическими сезоном.