Живцювання алое: як виростити зубчастий сукулент

Поширений сукулент алое швидко росте, крім цього, його можна виростити з листка. Вирощування сукулента живцювання - досить простий процес, якщо дотримуватись певних правил.

РБК-Україна (проєкт Styler) зібрали поради про те, як виростити алое з листка та відгалуження.

Як виростити алое живцюванням

Вирощування алое живцюванням - досить простий спосіб створити другу рослину. Але, на відміну від інших сукулентів і кактусів, алое важко виростити з одного лише листка - тому варто обирати декілька, або ж вирощувати рослину з відгалуження. Живцювання алое має декілька кроків.

Правильний вибір листка для живцювання

Знайдіть здоровий листок алое довжиною не менше 8 сантиметрів. Щоб розмножити алое за допомогою листя, зріжте листок біля основи гострим чистим ножем. Пам'ятайте, що листок може не утворити коріння і не піти в ріст.

Хоча можна виростити рослину алое з листка, шанси на те, що він приживеться, дуже малі. Листя алое містить багато вологи і має тенденцію до загнивання до того, як вкорениться

Краще вирощувати алое з відгалужень - маленьких рослин біля основної. Відгалуження також матимуть свій власний набір коренів, що полегшить вирощування. Ось на що слід звернути увагу при виборі відростка для живцювання:

відросток повинен бути на п'яту частину меншим за основну рослину та бути заввишки декілька сантиметрів

рослинка повинна мати щонайменше чотири листки

Витягніть всю рослину з горщика, якщо це можливо. Так буде легше знайти місце, де відросток з'єднується з основною рослиною. Відірвіть або відріжте відросток від основної рослини, але намагайтеся зберегти коріння неушкодженим.

Підготовка живця до посадки

Залиште листок у теплому місці на достатній час, щоб на місці зрізу утворилася плівка. Це може зайняти від кількох днів до двох тижнів. Ця плівка допоможе захистити зрізану частину від потрапляння інфекції з ґрунту.

Відокремлені відростки алое від материнської рослини також мають підсохнути протягом кількох днів, перш ніж бути висадженими у горщик.

Посадка живця в ґрунт

Наповніть горщик добре дренованою землесумішшю для сукулентів або зробіть власну, додавши перліт і зернистий матеріал, наприклад, трохи піску, до якісного ґрунтового субстрату.

Рівень pH повинен бути від 6,0 до 8,0. Якщо рівень pH недостатньо високий, додайте трохи садового вапна.

Алое ростуть в землесуміші для сукулентів (ілюстративне фото: Freepik)

Переконайтеся, що в горщику є достатня кількість дренажних отворів. Як і більшість рослин, алое любить воду, але ненавидить перезволожений ґрунт.

Якщо у вашому горщику немає дренажного отвору, це може призвести до кореневої гнилі і загибелі рослини.

Зволожте ґрунт перед тим, як висадити саджанці, а потім утримайтеся від поливу протягом декількох днів. Якщо вирощуєте алое з листка, переконайтеся, що приблизно третина листка знаходиться в ґрунті.

Догляд за молодим алое

Протягом перших чотирьох тижнів потрібно підтримувати ґрунт у вологому стані. Однак після висадки листка дочекайтеся повного висихання ґрунту, перш ніж поливати його знову. Не хвилюйтеся, якщо листок зморщиться або засохне, поки у нього розвиваються корені.

Під час вегетації поливайте висаджені паростки кожні 5-10 днів, залежно від спеки та вологості. Алое можна удобрювати після того, як рослина вийде зі стану спокою наприкінці зими або на початку весни.

Переконайтеся, що ваша рослина отримує достатньо яскравого сонячного світла. В ідеалі алое має отримувати від 8 до 10 годин сонячного світла щодня.

Цього можна досягти, розмістивши рослину на вікні, що виходить на південну або західну сторону. Якщо необхідно, переставляйте рослину від вікна до вікна протягом дня. Якщо там, де ви живете, холодно, прибирайте рослину подалі від вікон на ніч.