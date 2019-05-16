Я - живой человек: Сердючку разозлили фанаты на Евровидении

Верка Сердючка пожаловалась на фанатов Евровидения 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Верка Сердючка разочарована зарубежными поклонниками

Верка Сердючка отправилась в Тель-Авив, чтобы выступить в финале Евровидения, который состоится в субботу, 18 мая. Андрей Данилко рассказал - был неприятно удивлен тем, что публика за рубежом не понимает, что Верка Сердючка - это лишь образ. Об этом артист рассказал в интервью КП в Украине.

По словам Данилко, когда во время интервью на ковровой дорожке Евровидения его спросили, что это у него на голове, у него это вызвало неприятные эмоции.

"Конечно же, ведро. Не видно, что это звезда?! Вроде в первый раз. Странно", - рассказывет Данилко.

Верка Сердючка пожаловалась на фанатов Евровидения 2019 (фото: facebook.com/VerkaSerduchka.Official)

Также у артиста вызывает негодование просьбы примерить "звезду Сердючки".

"Я им объясняю: "Понимаете, звезда у Сердючки на голове - это ее голова. Это не шапка". Это то же самое, что я попрошу у вас вашу голову поносить на выходные. Что за глупость!" - возмущенно говорит артист.

Также Данилко рассказал - его безумно напрягает, что зарубежные зрители полагают, будто он и в жизни так ходит, и не понимают, что этого персонажа играет живой человек.

"Им кажется, звезда на голове - это легко, они не понимают, что этого персонажа играет живой человек. Так же, как и Инна - маму Сердючки. Выступать в таких костюмах, как мы с Инной, с накладными животами или сиськами очень тяжело. Тем более, в Израиле, где стоит жара", - заявляет Данилко.

Верка Сердючка пожаловалась на фанатов Евровидения 2019 (фото: facebook.com/VerkaSerduchka.Official)

Отметим, что в этом году на Евровидении Верка Сердючка исполнит песню прошлогодней победительницы Нетты Тоу. О том, повторит ли артист фирменное кудкудахтанье израильтянки, зрителям станет известно лишь во время выступления.

"Увидите 18 мая. Единственное, расскажу, мы выполнили просьбу организаторов и будем в наших серебряных костюмах - в тех, в которых участвовали на "Евровидении" в 2007-м".

Напомним, телеведущий Сергей Притула, комментирующий трансляцию первого полуфинала, довольно жестко подшутил над представителями Словении.

К слову, Верка Сердючка на открытии Евровидения 2019 заставила ведущую пить алкоголь.