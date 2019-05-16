Я - жива людина: Сердючку розлютили фанати на Євробаченні

Вєрка Сердючка поскаржилася на фанатів Євробачення 2019 (колаж: РБК-Україна)

Вєрка Сердючка розчарована закордонними шанувальниками

Вєрка Сердючка вирушила в Тель-Авів, щоб виступити у фіналі Євробачення, що відбудеться в суботу, 18 травня. Андрій Данилко розповів - був неприємно здивований тим, що публіка за кордоном не розуміє, що Вєрка Сердючка - це лише образ. Про це артист розповів в інтерв'ю КП в Україні.

За словами Данилка, коли під час інтерв'ю на килимовій доріжці Євробачення його запитали, що це у нього на голові, у нього це викликало неприємні емоції.

"Звичайно ж, відро. Не видно, що це зірка?! Ніби в перший раз. Дивно", - розповідає Данилко.

Вєрка Сердючка поскаржилася на фанатів Євробачення 2019 (фото: facebook.com/VerkaSerduchka.Official)

Також у артиста викликає обурення прохання приміряти "зірку Сердючки".

"Я їм пояснюю: "Розумієте, зірка у Сердючки на голові - це її голова. Це не шапка". Це те ж саме, що я попрошу у вас вашу голову поносити на вихідні. Що за дурість!" - обурено каже артист.

Також Данилко розповів - його шалено дратує, що зарубіжні глядачі вважають, ніби він в житті так ходить, і не розуміють, що цього персонажа грає жива людина.

"Їм здається, зірка на голові - це легко, вони не розуміють, що цього персонажа грає жива людина. Так само, як і Інна - маму Сердючки. Виступати в таких костюмах, як ми з Інною, з накладними животами або цицьками дуже важко. Тим більше, в Ізраїлі, де стоїть спека", - заявляє Данилко.

Вєрка Сердючка поскаржилася на фанатів Євробачення 2019 (фото: facebook.com/VerkaSerduchka.Official)

Відзначимо, що цього року на Євробаченні Вєрка Сердючка виконає пісню минулорічної переможниці Нетти Тоу. Про те, чи повторить артист фірмове кудкудахтання ізраїльтянки, глядачам стане відомо лише під час виступу.

"Побачите 18 травня. Єдине, розповім, ми виконали прохання організаторів і будемо в наших срібних костюмах - тих, в яких брали участь на "Євробаченні" в 2007-му".

Нагадаємо, телеведучий Сергій Притула, який коментував трансляцію першого півфіналу, досить жорстко пожартував над представниками Словенії.

До речі, Вєрка Сердючка на відкритті Євробачення 2019 змусила ведучу пити алкоголь.