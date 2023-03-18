"Живим, а краще - мертвим": в електричках УЗ розвісили оголошення про розшук небезпечного злочинця
В електричках Укрзалізниці в Києві вивісили оголошення, на яких - портрет небезпечного злочинця і умови його затримання.
Відповідні світлини показали в столичних Telegram-пабліках.
Живим, а краще - мертвим
В оголошеннях зазначено, що цього чоловіка можна взяти живим, але краще - мертвим. Тому стримувати себе під час затримання не варто.
Сталося це після того, як Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав ордер на арешт російського президента Володимира Путіна за вивезення українських дітей.
"УЗ й до Гааги довезе"
На фото в оголошенні - фото президента РФ із приписом: "Увага, розшук. Живим, а краще мертвим".
На листівці також жартома зазначили, що "УЗ й до Гааги довезе".
"В них вказано, що цього діда можна взяти живим, але все ж краще мертвим. Тому стримувати себе під час затримання не потрібно", - підписані кадри.
Фото: Telegram/Ти Київ, Киевский Движ
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