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"Живим, а краще - мертвим": в електричках УЗ розвісили оголошення про розшук небезпечного злочинця

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Київ, Субота 18 березня 2023 19:16
"Живим, а краще - мертвим": в електричках УЗ розвісили оголошення про розшук небезпечного злочинця В електричках УЗ в Києві розшукують злочинця (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

В електричках Укрзалізниці в Києві вивісили оголошення, на яких - портрет небезпечного злочинця і умови його затримання.

Відповідні світлини показали в столичних Telegram-пабліках.

Живим, а краще - мертвим

В оголошеннях зазначено, що цього чоловіка можна взяти живим, але краще - мертвим. Тому стримувати себе під час затримання не варто.

Сталося це після того, як Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав ордер на арешт російського президента Володимира Путіна за вивезення українських дітей.

"УЗ й до Гааги довезе"

На фото в оголошенні - фото президента РФ із приписом: "Увага, розшук. Живим, а краще мертвим".

На листівці також жартома зазначили, що "УЗ й до Гааги довезе".

них вказано, що цього діда можна взяти живим, але все ж краще мертвим. Тому стримувати себе під час затримання не потрібно", - підписані кадри.

&quot;Живим, а краще - мертвим&quot;: в електричках УЗ розвісили оголошення про розшук небезпечного злочинця

&quot;Живим, а краще - мертвим&quot;: в електричках УЗ розвісили оголошення про розшук небезпечного злочинця&quot;Живим, а краще - мертвим&quot;: в електричках УЗ розвісили оголошення про розшук небезпечного злочинця&quot;Живим, а краще - мертвим&quot;: в електричках УЗ розвісили оголошення про розшук небезпечного злочинця

Фото: Telegram/Ти Київ, Киевский Движ

Раніше ми писали, що спливло відео з генералом Путіна, який трясе причандалами на камеру.

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