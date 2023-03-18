"Живым, а лучше - мертвым": в электричках УЗ развесили объявление о розыске опасного преступника

В электричках "Укрзализныци" в Киеве вывесили объявления, на которых - портрет опасного преступника и условия его задержания.

Живым, а лучше - мертвым

В объявлениях отмечено, что этого мужчину можно взять живым, но лучше - мертвым. Поэтому сдерживать себя при задержании не следует.

Это произошло после того, как Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина за вывоз украинских детей.

"УЗ й до Гааги довезе"

На фото в объявлении - фото президента РФ с предписанием: "Внимание, розыск. Живым, а лучше мертвым".

На листовке также в шутку отметили, что "УЗ й до Гааги довезе".

"В них указано, что этого деда можно взять живым, но все же лучше мертвым. Поэтому сдерживать себя при задержании не нужно", - подписаны кадры.

Фото: Telegram/Ты Киев, Киевский Движ