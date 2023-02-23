Клопотенко розповів, чим би нагодував Путіна (відео)

Відомий український кулінар і телеведучий Євген Клопотенко дав оцінку російській кухні, а також висловився про страву, якою нагодував би диктатора країни-агресора Володимира Путіна.

Про це шеф-кухар розповів в інтерв'ю у програмі "Погляд".

Про їжу для Путіна

Так, на питання ведучого, щоб гіпотетично Клопотенко включив до last mill меню для Путіна у разі, якби це була остання вечеря російського президента перед стратою, кулінарний експерт без довгих роздумів поділився ідеєю про відходи травлення.

"Я б туди нас*ав!" - прямо відповів шеф-кухар.

Євген Клопотенко висловився про "останню вечерю" для Путіна (фото: скріншот з відео)

Про "російську кухню"

Щодо російської кухні в цілому, Євген порівняв її становище з українською. При цьому зазначив, що "їхня ідентичність ще в гіршому стані".

"Вони взагалі не відстрілюють, хто вони такі, і їхня кухня в такому ж стані - забита і нерозвинена", - переконаний шеф-кухар.

Серед чинників, що призвели до цього, Клопотенко виділив постійні "запозичення" у РФ кулінарних традицій інших народностей, не зберігаючи чужі та власні.

"Вони поки знищували всі, вони знищили і свою", - резюмував він.

При цьому Євген зізнався, що не є експертом з "російської кухні", оскільки вона його зовсім не цікавить, давно не входить до раціону й апетиту не викликає.

Коли ведучий поцікавився, яку ж страву в РФ Клопотенко міг би назвати найогиднішою, кулінар лаконічно заявив: "будь-яку".

"Ну щі - ти б хотів їх їсти? Це ж навіть є жарт: "Все, що залишилося після борщу, заливаєш каструлю водою та їси". Або кулеб'яка?.. Вона (російська кухня) для мене вся не існує", - зазначив український шеф-кухар.

Відео: Євген Клопотенко висловився про "російську кухню" та їжу для Путіна