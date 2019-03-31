Не живешь - не голосуешь: сеть разнесла Повалий за участие в выборах

Выборы в Украине – Повалий раскритиковали за участие в голосовании (коллаж РБК-Украина)

На выборы в Украине приходят не только политики, но и скандальные звезды

Выборы в Украине в 2019 году стартовали в 8:00, свои голоса уже отдали знаменитые политики, кандидаты в президенты и звезды. Таисия Повалий, которая активно гастролирует в России, также отдала свой голос за вероятного гаранта. Сеть раскритиковала Повалий за участие в голосовании, так как певица не живет в Украине и выбирать президента, по мнению пользователей Instagram, она не должна.

"Отдала свой голос за мирную и процветающую Украину, за богатый и счастливый народ!" – написала в подписи к снимкам опальная артистка.

Таисию Повалий раскритиковали за участие в голосовании (фото: instagram.com/tpovaliyofficial)

В сети отметили, что пожелания стране действительно хорошие, но и выразили массу критики относительно участия артистки в голосовании:

Вы же не живете в Украине, зачем вы на выборы пришли?

Не живешь в Украине - не голосуешь, не можешь выбирать другим людям, которые будут жить еще 5 лет при власти кого-то, кто тебя мало касается вообще.

Надеюсь не за Пороха?

Вы до сих пор гражданка Украины?

Стоит отметить, что Олег Ляшко, лидер Радикальной партии и кандидат в президенты Украины, нарушил закон во время голосования на выборах.

Ранее мы также сообщали, что на выборы президента Кличко приехал на велосипеде. Мэр Киева приехал на избирательный участок в 8 утра в спортивной форме сразу после утренней тренировки.

Также мы писали о том, что делать избирателям на участках в случаях нестандартных ситуаций, таких как минирование участка или если они стали свидетелями нарушений.