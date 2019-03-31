Не живеш - не голосуєш: мережа рознесла Повалій за участь у виборах

Вибори в Україні – Повалій розкритикували за участь у голосуванні (колаж РБК-Україна)

На вибори в Україні приходять не тільки політики, але й скандальні зірки

Вибори в Україні в 2019 році стартували о 8:00, свої голоси вже віддали знамениті політики, кандидати в президенти і зірки. Таїсія Повалій, яка активно гастролює в Росії, також віддала свій голос за ймовірного гаранта. Мережа розкритикувала Повалій за участь у голосуванні, так як співачка не живе в Україні і обирати президента, на думку користувачів Instagram, вона не повинна.

"Віддала свій голос за мирну і процвітаючу Україну, за багатий і щасливий народ!" – написала в підписі до знімків опальна артистка.

Таїсію Повалій розкритикували за участь у голосуванні (фото: instagram.com/tpovaliyofficial)

У мережі відзначили, що побажання країні дійсно хороші, але і висловили масу критики щодо участі артистки у голосуванні:

Ви ж не живете в Україні, навіщо ви на вибори прийшли?

Не живеш в Україні - не голосуєш, не можеш вибирати іншим людям, які будуть жити ще 5 років при владі когось, хто тебе мало стосується взагалі.

Сподіваюся не за Пороха?

Ви досі громадянка України?

Варто відзначити, що Олег Ляшко, лідер Радикальної партії і кандидат в президенти України, порушив закон під час голосування на виборах.

Раніше ми також повідомляли, що на вибори президента Кличко приїхав на велосипеді. Мер Києва приїхав на виборчу дільницю о 8 ранку в спортивній формі відразу після ранкового тренування.

Також ми писали про те, що робити виборцям на дільницях у випадках нестандартних ситуацій, таких як мінування ділянки або якщо вони стали свідками порушень.