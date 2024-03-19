"Жива стіна" у центрі Києва. Архітектори показали проект оновлення одного із громадських просторів

Як виглядатиме громадський простір після реконструкції

За задумом архітектурного бюро GA, подвірʼя відгородять металевими паркани, які захищатимуть зелені насадження. Це також розв'яже проблему хаотичного паркування. На вʼїзді біля фудмаркету хочуть встановити автоматичні стовпчики.

Експерти пропонують облаштувати "живу стіну" на будівлі поліклініки і продовжити її на сусідні споруди, у тому числі й на "Рейтарську Circle". "Стіну" створять із винограду, який кріпитимуть на металеву конструкцію. Також на подвірʼї планують висадити дерева й квіти.

Автори проекту наголошують, що під час розробки концепції намагались не створювати великих публічних просторів, щоб не збільшувати кількість шуму на подвірʼї і не створювати цим дискомфорт для жителів навколишніх будинків. Саме тому план оновлення публічного простору не передбачає встановлення лавок для відпочинку.

Так виглядатиме оновлений громадський простір (фото: Бюро ініціативної архітектури "GA")

Архітектори пропонують оновити покриття тротуарів

На подвір'ї простору архітектори пропонують встановити сортувальну станцію, а сміттєві баки помістити у деревʼяні контейнери із розсувними дверима. Верх цих конструкцій замаскують, висадивши зелень.

Згідно із планом реконструкції, оновити також планують покриття тротуарів, їх вимостять відполірованою бруківкою та клінкерною плиткою, а в деяких зонах використають гравій та деревʼяну тріску. Громадський простір планують відмежувати антипаркувальними стовпчики. Втім це реалізувати можна буде, якщо міська влада дослухається до порад архітекторів.

Додамо також, що поки це лише концепція реконструкції громадського простору. Наступним кроком має бути створення робочих креслень.

Так виглядатиме оновлений громадський простір (фото: Бюро ініціативної архітектури "GA")