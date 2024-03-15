Дивіться, як виглядатиме зруйнований університет в Ірпені після відбудови (фото)

Архітектори показали проект відбудови Державного податкового університету в Ірпені, який у 2022 році зазнав значних руйнувань через обстріли росіян.

Про те, як виглядатиме університет після відбудови, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію MASA architects в Instagram .

Як виглядатиме університет після відбудови

"У розпал російського вторгнення в Україну у 2022 році, в розпал Ірпінської битви Державний податковий університет (ДПУ) зазнав нищівного удару. Особливо сильно постраждала його культова головна будівля, яка розташована на головних вулицях Ірпеня. Замість того, щоб просто відбудовувати втрачене, ДПУ прагне до трансформації, яка відповідає його поточним потребам і функції", - йдеться у повідомленні.

MASA architects та MADMA urbanism+landscape поділились ескізним проектом цієї будівлі та навколишнього ландшафту, який створили у співпраці з місцевими партнерами: проектним бюро Druid, Beloded Landscaping та IRS.

"Попри на війну, яка досі триває, ми дуже хотіли бути активними у відбудові Ірпеня", - кажуть автори проекту.

Ось так виглядатиме університет після відбудови (фото: MASA architects)

Архітектори при розробці проекту намагались оптимізувати вартість і ефективність будівництва. Відбудована споруда має стати одним із символів нового покоління Ірпеня.

Новий проект передбачає облаштування навколишнього простору навколо будівлі та збільшення зони для пішоходів. Перший поверх будівлі планують зробити прозорим.

Ось так виглядатиме університет після відбудови (фото: MASA architects)