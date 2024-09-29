Жива ящірка, курча, Rolex та будівельні труби. Які найдивніші речі лишали люди в готельних номерах

У світі готельного бізнесу часом трапляються ситуації, які не вміщуються у жодні рамки. Від незвичайних предметів до курйозних знахідок - готельні номери стали справжніми сховищами для найбільш неочікуваних речей, які залишали гості.

Які знахідки в готельних номерах здивують кожного, розповідає РБК-Україна з посиланням на Independent.

Згідно з масштабним дослідженням ресурсу з пошуку житла, список забутих речей у номерах готелів очолюють брудну білизну, зарядні пристрої, а також косметичні та туалетні приналежності. Але цими речами список не обмежується.

Деякі гості залишили кілька дуже дивних особистих речей, включаючи два повних зліпки ніг і достатньо зубних протезів, щоб заповнити підлогу готелю.

А ще гості якось навіть тимчасово залишили своїх домашніх тварин у номері. Персонал готелю повідомив про ящірку та пташеня, які залишили забудькуваті гості. На щастя, обидва возз'єдналися зі своїми власниками.

Були також забуті деякі досить дорогі предмети, зокрема годинник Rolex, сумка Hermes Birkin та інший годинник вартістю 4,8 мільйона фунтів стерлінгів.

Серед інших незвичайних речей, які робітники готелів виявили після виїзду гостей, були рисоварка, автомобільна шина, блендер, будівельні труби та маленьке курча.

У звіті Hotel Innsights також запитали, що сталося з речами, які залишили гості, і виявили, що деякі співробітники готелю зробили все можливе, щоб повернути своїм гостям загублені предмети.

Один героїчний співробітник проїхав близько 150 кілометрів, щоб повернути забутий паспорт, а інший пробіг кілька сотень метрів, щоб доставити речі перед від'їздом круїзного лайнера. Інший відданий працівник навіть їхав чотири години, щоб повернути загублену валізу.

Тим часом інші готелі вживають заходів, щоб допомогти розсіяним гостям. Viceroy Riviera Maya пропонує послугу мильного консьєржа для тих, хто забув туалетні приналежності, а готель Kimpton Vero Beach дозволяє гостям позичити аксесуари, як-от сонцезахисні окуляри та сумочки.

"Попросивши готелі розкрити секрети їх найбільш пам’ятних знахідок, ми виявили, що вони насправді надихнули на послуги, доступні для гостей. Сьогодні все більше готелів задовольняють унікальні вимоги мандрівників, що цілком може стати нормою для всіх", - зауважила спеціаліст з готельного бізнесу Мелані Фіш.