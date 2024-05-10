Чому краще уникати безкоштовних сніданків у готелі: вся правда

Одна з найкращих речей у готелі - це смачний безкоштовний сніданок. Однак, співробітниця готелю розповіла, я насправді готують сніданки та чому гостям слід уникати "шведського столу" за всяку ціну.

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайт Вest lifeonline і Daily dot.

Що варто знати

Колишня співробітниця американського готелю Луїза розповіла, що готель із безкоштовним сніданком може заощадити гроші. Але з іншого боку, ви споживаєте не зовсім свіжі інгредієнти.

Зокрема, часто гостях подають заморожені страви, які попередньо просто розігрівають. Мова йде про млинці або пиріжки.

До того ж вафельницю не завжди чистять у готелях, а тісто для вафель не готують щодня. Тісто використовується повторно, аж поки воно не зіпсується.

Окрім того, не завжди кухарі використовують рукавички та миють руки під час приготування їжі. Варто під час відпочинку обирати готелі з хорошими відгуками.

Коли подають сніданки та які види

В переважній більшості готелів світу сніданки подають з 6 до 10 ранку.

Час і тривалість сніданків це завжди індивідуальна політика готелю.

Найбільш популярними видами сніданку, які пропонують готелі для своїх гостей є:

англійський

нouse-сніданок

шведська лінія

ланч-бокс

гібридний/змішаний вид

Тема сніданків надзвичайно різноманітна. Кожен готель сам для себе вирішує, в якому форматі і в який час буде відбуватися сніданок.

Важливо, що за шведським столом туристи часто "ласують" учорашніми або позавчорашніми стравами. Тож запам’ятовуйте не просто страви, що їсте, а навіть інгредієнти.

Прикраси на їжі означають, що так дають друге життя зіпсованій продукції.

Часто м’ясо, що залишилося після обіду, промивають та заливають іншим соусом. Теж саме роблять з морепродуктами або ж просто їх додають у салат.

Варто уникати у напоїв із кубиками льоду. Найчастіше для кубиків береться вода з-під крана, яку не можна пити.