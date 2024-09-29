Живая ящерица, цыпленок, Rolex и строительные трубы. Какие самые удивительные вещи оставляли люди в гостиничных номерах

В мире гостиничного бизнеса иногда случаются ситуации, которые не вмещаются ни в какие рамки. От необычных предметов до курьезных находок - гостиничные номера стали настоящими хранилищами для самых неожиданных вещей, которые оставляли гости.

Какие находки в гостиничных номерах удивят каждого, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Independent.

Согласно масштабному исследованию ресурса по поиску жилья, список забытых вещей в номерах гостиниц возглавляют грязное белье, зарядные устройства, а также косметические и туалетные принадлежности. Но этими вещами список не ограничивается.

Некоторые гости оставили несколько очень странных личных вещей, включая два полных слепка ног и достаточно зубных протезов, чтобы заполнить пол гостиницы.

А еще гости даже временно оставили своих домашних животных в номере. Персонал отеля сообщил о ящерице и птенце, которые покинули забывчивые гости. К счастью, оба воссоединились со своими владельцами.

Были также забыты некоторые довольно дорогостоящие предметы, в том числе часы Rolex, сумка Hermes Birkin и другие часы стоимостью 4,8 миллиона фунтов стерлингов.

Среди других необычных вещей, которые работники гостиниц обнаружили после выезда гостей, были рисоварка, автомобильная шина, блендер, строительные трубы и маленький цыпленок.

В отчете Hotel Innsights также спросили, что произошло с забытыми вещами гостей и обнаружили, что некоторые сотрудники отеля сделали все возможное, чтобы вернуть своим гостям потерянные предметы.

Один героический сотрудник проехал около 150 километров, чтобы вернуть забытый паспорт, а другой пробежал несколько сотен метров, чтобы доставить вещи перед отъездом круизного лайнера. Другой преданный работник даже ехал четыре часа, чтобы вернуть потерянный чемодан.

Тем временем другие отели принимают меры, чтобы помочь рассеянным гостям. Viceroy Riviera Maya предлагает услугу мыльного консьержа для тех, кто забыл туалетные принадлежности, а отель Kimpton Vero Beach позволяет гостям одолжить аксессуары, такие как солнцезащитные очки и сумочки.

"Попросив гостиницы раскрыть секреты их наиболее памятных находок, мы обнаружили, что они действительно вдохновили на услуги, доступные для гостей. Сегодня все больше гостиниц удовлетворяют уникальные требования путешественников, что вполне может стать нормой для всех", - отметила специалист по гостиничному бизнесу Мелани Фиш.