7 крихітних готельних номерів, які викликають здивування (фото)

Брак місця та високі ціни на номери колись породили феномен мініатюрних кімнат у готелях. Від просто невеликих вони еволюціонували у зовсім крихітні. Які готельні номери у світі зараз здатні вразити уяву своїми мікро-розмірами та комфортом?

РБК-Україна (проект Styler) показує фото і розповідає про готельні номери, що зробили свої маленькі розміри "родзинкою" бренду з посиланням на матеріал Conde Nast Traveler.

Capsule Inn Osaka, Японія

Японія стала піонером у розвитку руху малих готелів завдяки своїм знаменитим капсульним готелям.

Capsule Inn Osaka став першим у світі таким готелем, відкривши свої двері в 1979 році, і досі приймає гостей. Розташований у діловому та торговому районі Осаки, він пропонує невеликі номери, але не жертвує зручностями.

Хоча капсули достатньо просторі лише для одного тіла, вони обладнані телевізором, радіо та освітленням. Гостям (тільки чоловікам) також надаються халат, рушник, набір туалетних приналежностей і безкоштовний доступ до внутрішнього спа та сауни.

Готель Capsule Inn Osaka (фото: cntraveler.com)

YOTEL, мережа готелів

Мережа готелів YOTEL має чотири локації: Таймс-сквер, аеропорт Хітроу в Лондоні, аеропорт Гатвік у Сассексі та аеропорт Схіпгол в Амстердамі (хоча останній буде закрито на ремонт до 2015 року).

Натхнені подібними японськими готелями, а також першокласними авіакабінами, YOTEL здає в оренду кабіни (не кімнати) різних розмірів. Залежно від місця, де ви зупиняєтесь, ваша кімната може мати відкриту терасу (як у Таймс-сквері) або двоярусні ліжка для кількох гостей (як у Хітроу).

Кожна кабіна пропонує зручності, яких ви не знайдете в аеропорту, зокрема плоскі телевізори та тропічні душі.

Готель YOTEL (фото: cntraveler.com)

CitizenM, мережа готелів

Готель CitizenM орієнтований на доступну розкіш та інновації.

Їхні сім локацій розташовані в Амстердамі (у місті та аеропорту), Глазго, Лондоні, Нью-Йорку, Парижі та Роттердамі і мають ідеально підібрані кімнати для сучасного мандрівника, який вважає за краще проводити дні у місті, а не сидіти в номері.

Компактні кімнати не поступаються дизайном або зручностями, включаючи панорамні вікна, дощові душі, безкоштовні фільми та ліжка королівського розміру.

Готель CitizenM (фото: cntraveler.com)

The Pod Hotel, США

Готель Pod Hotel, з двома локаціями у Нью-Йорку, обіцяє досвід перебування, що дозволяє "залишитися в центрі подій, не витрачаючи всі гроші". Готель пропонує безліч варіантів номерів, від одномісних до більших студій, які вміщають чотирьох осіб.

Компактні кімнати укомплектовані зручностями, такими як плоскі телевізори з РК-дисплеєм і док-станції для iPod. Локація Pod 39 також є домом для Salvation Taco, такерії та кантині від шеф-кухаря з мішленівською зіркою Ейпріл Блумфілд і ресторатора Кена Фрідмана.

Готель Pod Hotel (фото: cntraveler.com)

Tubohotel, Мексика

Розташований всього за 45 хвилин на південь від Мехіко, Tubohotel пропонує унікальний досвід ночівлі в номерах, зроблених з перероблених бетонних труб.

Труби виглядають невеликими, але достатньо просторі, щоб вмістити ліжко розміру "queen", настільну лампу та вентилятор. Трубні номери складені в піраміди або розташовані в групах по три та організовані навколо центрального двору з великою кількістю рослинності та басейном.

Готель Tubohotel (фото: cntraveler.com)

easyHotels, мережа готелів

Мережа easyHotel має зручні, центрально розташовані філії по всьому світу, від Лондона до Дубая і Південної Африки.

Мережа просить гостей пожертвувати трохи простору, але не відмовлятися від зручностей, які ви очікуєте в елітних готелях - наприклад, плоскі телевізори, приватні душі та Wi-Fi.

Також вони пропонують низькі ціни залежно від часу бронювання: чим раніше ви резервуєте номер, тим дешевше він буде.

Готель easyHotel (фото: cntraveler.com)