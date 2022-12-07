Жива чи штучна: яку ялинку обрати для дому

Зимова атмосфера

Якщо дерево гарно прикрасити, то воно буде передавати новорічний настрій хоч воно живе, хоч воно штучне. Єдиною відмінністю стане те, що справжня ялинка ще й віддаватиме хвойний аромат по всій кімнаті.

Якщо ви вже придбали штучну, то не надто турбуйтеся з цього приводу. Адже можна придбати спеціальні аромасвічки або палички із запахом хвої. Ще одним варіантом може бути декілька гілок ялинки у вазі.

Питання ціни

Складно сказати, що штучна, наприклад, дешевша. Щороку ціни на ялинки змінюються залежно від різних факторів.

Вартість живої може коливатися через кількість вирощених, попиту, часу купівлі, сорту тощо. А штучна може обійтися дорожче з урахуванням розміру, матеріалу виготовлення.

Якщо ви все-таки зупинилися на живому дереву, то обов'язково переконайтеся, що воно було вирощене спеціально для майбутньої зрубки, а не просто викрадене браконьєрами з лісу.

Ялинкові гілки можуть додати аромату хвої (фото: Freepik)

Турбота про навколишнє середовище

Це питання досить спірне, тому що є багато аргументів "за" та "проти".

Натуральне дерево виділяє фітонциди, які пригнічують та вбивають бактерії, грибки та інші шкідливі мікроорганізми. Це позитивно впливає на органи дихання та нервову систему.

Стосовно штучних ялинок варто зауважити, що вони мають термін придатності - у всіх різний. Після його завершення вони стають токсичними для людини.

Дешеві штучні дерева виготовляють з низькоякісного матеріалу, використовуючи неякісні клеї. Ці продукти хімічної промисловості виділяють летучі токсичні хімічні речовини, які можуть викликати алергію, негативно впливають на дихальні шляхи, нервову систему та здоров'я загалом.

А от питання переробки дерева залишається за вами, а ми надамо просту математику. Від живої ялинки в атмосферу викинеться приблизно три кілограми вуглекислого газу, а від штучної - вісім.

І невелике побутове зауваження: коли виносите штучну ялинку, її голки не посиплються, а вам не доведеться довго прибирати, чого не скажеш про живу.

Як вибрати штучну ялинку?

Не купуйте надто дешевого виробу. Дешеві матеріали - це неякісні матеріали, які шкодять вашому здоров'ю. До того ж якісний виріб не повинен мати різкого хімічного запаху.

Бажано, щоб ялинка була зроблена в Україні та без використання сировини з-за кордону. Таким чином ваша покупка заподіяла мінімальної шкоди середовищу.

Уважно огляньте надійність кріплення голок до гілок і гілок до стовбура. Від цього залежить термін експлуатації, а також можна перевірити якість виробу.

Якщо у вас нема місця для зберігання цілого дерева, то обирайте таке, що розкладається.

Під час вибору будь-якої ялинки зважайте на її розміри (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

Як вибрати живу ялинку?