Життя з важкою ношею. 5 українських зірок, які втратили дітей

Ада Роговцева

У 2012 році не стало єдиного сина легендарної української актриси Ади Роговцевої, 50-річного Костянтина Степанкова. Причиною смерті стала невиліковна хвороба.

Чоловік займався театральною та кінорежисурою, згодом працював у Міжнародній академії екології.

Також він брав участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Ада Роговцева (фото: facebook.com/adarogovtseva))

Катерина Кухар

Не всі знають, що до прем'єра Національного академічного театру опери та балету України Олександра Стоянова Катерина Кухар вже була одружена.

У зовсім юному віці вона вже виходила заміж і тоді пережила найстрашнішу трагедію. Балерина завагітніла дівчинкою, але на останніх місяцях втратила дитину - в неї не відкрилися легені.

Катерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

"У мене в той момент було тільки одне запитання - за що і чому. І я не бачила відповідь на це запитання. Після реанімації, коли мене перевезли до палати, моя палата була поруч з палатою відмовників", - ділилася Кухар.

"І, звичайно, коли жінка після такої трагедії, після втрати дитини, лежить і чує дитячі крики, ось це найскладніше випробування", - розповідала вона.

Катерина впала у таку депресію, коли не те, що бачити нікого не хотілося, вона втратила сенс життя.

Через чотири роки артистка знову завагітніла. Народила здорового й красивого синочка Тимура. Однак з чоловіком вони розлучилися.

Якраз тоді Катя зустріла Олександра Стоянова, який з перших же місяців замінив хлопчику рідного батька. Згодом у пари народилася донечка.

Катерина Кухар з родиною (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Віктор Павлік

Український співак Віктор Павлік дуже важко пережив смерть 21-річного сина Павла, якого не стало у серпні 2020 року після дворічної боротьби з раком.

"Можливо, це звучатиме банально, але все зверху. Сам в будь-якій кімнаті, в машині, чи в тишині жаліюсь йому і отримую від нього якийсь зворотній. Через духа святого. Я це відчуваю. Він мені говорить: "Все буде добре, я з тобою. Я тебе ніколи не залишу, я тебе ніколи не покину. Ти мій син", - ділився виконавець.

Віктор Павлік із сином Павлом (фото: instagram.com/viktorpavlik)

Борис Барський

У 2010 році у зірки гумористичного серіалу "Маски-шоу" Бориса Барського помер син Костянтин. у 25-річного хлопця була затяжна хвороба від серцевого нападу.

"Це неможливо пережити просто. Ти з цим живеш і коли говорять, що час лікує, нічого він не лікує. Це завжди залишається в тобі. Ти цього позбутися не зможеш. Я дуже добре розумію матерів тих хлопців, які захищають Україну, які гинуть, які повертаються інвалідами, у яких в голові змінюється все. Це не переживеш, з цим доводиться жити", - прокоментував артист.

Борис Барський із сином (фото: скріншот з відео)

Костянтин Грубич

Український телеведучий Костянтин Грубич майже десять років тому втратив дочку Ольгу. Дівчина поверталася додому і потрапила під машину. Водій втік з місця злочину.

Костянтин досі не знає вбивцю своєї дочки. Він підозрює, що правоохоронні органи приховують від нього особу злочинця.

"Ми досі нічого не знаємо про вбивцю. У мене все сильніше відчуття, що поліція приховала від нас правду з самого початку. Мене заспокоює віра в Бога, і він напевно найкращий суддя", - підсумував ведучий.

Костянтин Грубич з родиною (фото: instagram.com/kostya_hrubych)