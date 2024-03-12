Помер співак і автор легендарного хіта "All by myself"

У США помер американський співак Ерік Кармен, найбільш відомий за хітами "All by Myself" і "Hungry Eyes". Йому було 74 роки.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на офіційний сайт артиста.

Що відомо

Так, у повідомленні йдеться, що Ерік пішов із життя уві сні у своєму будинку.

"З величезним сумом ми ділимося несамовитою новиною про смерть Еріка Кармена. Наш милий, люблячий і талановитий Ерік помер уві сні на вихідних", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що Кармен народився у 1949 році в США.

Майбутній співак захопився музикою у віці трьох років, у дитинстві навчався грі на скрипці та фортепіано, а пізніше - на гітарі.

У старших класах школи він почав грати в рок-групі. Наприкінці 1960-х років музикант став одним зі співзасновників колективу The Raspberries. Гурт розпався 1975-го, і Кармен почав сольну кар'єру.

Артист був найбільш відомим як автор хіта "All by myself", що отримав "золотий" статус у США, і саундтрека до фільму "Брудні танці" Hungry Eyes.