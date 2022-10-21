Життя цих знаків Зодіаку радикально зміниться до кінця 2022 року

Гороскоп до кінця 2022 року розповість про п'ять знаків Зодіаку, яким сильно пощастить, адже їх чекають радикальні зміни в кращий бік.

Овен

Ваші старання сповна принесуть плоди наприкінці цього року. Слід очікувати великого оновлення в різних аспектах життя, особливо під час часткового сонячного затемнення в Скорпіоні, 25 жовтня. Це може стосуватися переїзду в нове місто або за кордон в іншу країну, одруження або навіть підвищення на роботі тощо.

Важливо те, що ці зміни прийдуть раптово. Але у вас є достатньо часу, щоб підготуватися до цього.

Рак

Шановні уродженці знака Води, протягом цих місяців 2022 року, що залишилися, вас у багатьох відношеннях супроводжуватиме удача. Ретроградний Уран у знаку Тельця принесе вам зміни (з 25 серпня по 23 січня 2022), які особливо проявляться на фінансовому рівні.

Не виключена можливість створення успішного бізнесу. У вас також буде достатньо енергії для зростання на особистому рівні. Але бережіться, всі ці нові досягнення викликають заздрість і ревнощі навколо вас.

Терези

Все приходить у потрібний час тому, хто вміє чекати, і це стосується вас, Терези, тому що перед початком наступного року вас чекають великі зміни. Після входу Меркурію у ваш знак з 11 жовтня, нові творчі ідеї з’являються нізвідки, що спонукає вас створити щось унікальне та оригінальне.

Нова романтична зустріч може змінити хід вашого життя. Пізніше ці стосунки можуть принести хороші речі.

Козеріг

Хороші новини для вас, Козеріг! Будьте готові зустріти кохання всього свого життя. При сприятливій фінансовій ситуації на кінець 2022 року ви можете зважитися і одягнути каблучку на палець. Не виключається переїзд або покупка нерухомості.

Зробіть глибокий вдих і прийміть ці зміни з розпростертими обіймами. Ви зможете зустріти потрібних людей, які допоможуть вам досягти ваших цілей.

Риби

2022 рік ще не закінчився, і це добре для вас, Риби, тому що він несе для вас позитивні новини. З Юпітером у вашому знаку (з 29 жовтня – 23 листопада) попрощайтеся з усіма труднощами, які ви мали з початку року.

Ви познайомитеся з новими людьми, і зв'язок між вами пройде дуже швидко. Що стосується грошей, витрачайте їх з розумом.