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Ці знаки Зодіаку - найгірші чоловіки й дружини

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Четвер 13 жовтня 2022 21:15
Ці знаки Зодіаку - найгірші чоловіки й дружини Фото: Гороскоп найгірших чоловіків і дружин за знаком Зодіаку (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп розповість про три знаки Зодіаку, яких астрологи вважають найгіршими чоловіками і дружинами. Вони просто не створені для сім'ї і шлюбу.

Про це пише BestLife.

Овен

Овен незалежний, авантюрний і відверто дикий. Вони люблять знайомитися з людьми, справляти на них враження та змушувати їх сміятися, але здебільшого, як допитливий малюк, вони незабаром знайдуть щось або когось нового, з ким можна пограти. Коротше кажучи: їм все легко набридає..

Також вони мають високий сексуальний потяг як на потенційне "прокляття" для тих, хто з ними пов’язаний. Оскільки ними править вогняна планета Марс, Овен залишить вас позаду і не повернеться, щоб перевірити, чи з вами все гаразд.

Близнюки

Ви можете прив’язатися до Близнюка, але краще переконайтеся, що ви не ревнивці. Адже Близнюки від народження люблять спілкуватися і отримують справжнє задоволення від флірту. Їхня потреба у свободі та незалежності в поєднанні з безперервним фліртом робить прив’язування до них небезпечним.

Близнюками керує Меркурій, планета спілкування. Одну мить вони тут, а наступної миті пішли. На додаток до дару базікання, цей знак дуже чарівний, здатний адаптуватися до будь-якого соціального середовища та заповнити незручне мовчання.

Стрілець

Цей надпригодницький знак радше подорожуватиме світом, ніж осяде на одному місці. Стрільці за будь-яку ціну уникатимуть прив’язування. Вони шукають гострих відчуттів, а адреналін - це їхнє життя. Стрільці вважають, що традиційні стосунки душать, тому вони йдуть від стабільності.

На додачу до кочового способу життя, Стрільці керуються Юпітером, планетою багатства та удачі, і вони дуже часто самостійні. Майно, власність і навіть гроші для них абсолютно безглузді, тому що, якщо вони все це втратять, вони прокинуться завтра вранці й повернуть це. І стосунків це теж стосується.

Раніше астролог також розповіла, що чекає всіх нас на цьому тижні.

Також читайте, яким знакам Зодіаку написано на роду бути мільйонерами.

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