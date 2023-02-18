Життя цих знаків Зодіаку перевернуть раптові зміни: якщо ви у списку, готуйтеся!

Телець

Початок тижня ознаменується для вас романтичними феєрверками. Зустріч з коханою людиною обіцяє бути пристрасною і сильно підійме ваш настрій.

Але неприємності теж можливі. Щоб їх уникнути, вам доведеться змінити манеру поведінки і ставлення до деяких людей.

Лев

На початку тижня вам здаватиметься, що ваші почуття та емоції можуть зашкодити кар'єрі, однак до п'ятниці все може змінитися.

Ви отримаєте заряд бадьорості, завдяки котрому ви зможете домогтися висот і самоствердитися. Цей поштовх відкриє для вас перспективи для несподіваних змін.

Терези

Наступного тижня ви станете ще серйозніше і працелюбніше, що дозволить вам домогтися значних успіхів. І хоча роботи буде багато, і вона вам часом надокучатиме, ви точно впораєтесь.

Крім того вдома пануватиме гармонія і лад, що сприятиме вашим успіхам і в інших життєвих сферах.