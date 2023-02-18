Жизнь этих знаков Зодиака перевернут внезапные перемены: если вы в списке, готовьтесь!

Телец

Начало недели ознаменуется для вас романтичными фейерверками. Встреча с любимым человеком обещает быть страстной и сильно поднимет ваше настроение.

Но проблемы тоже возможны. Чтобы их избежать, вам придется изменить манеру поведения и отношение к некоторым людям.

Лев

В начале недели вам будет казаться, что ваши чувства и эмоции могут нанести ущерб карьере, однако к пятнице все может измениться.

Вы получите заряд бодрости, благодаря которому вы сможете добиться высот и самоутвердиться. Этот толчок откроет вам перспективы для неожиданных изменений.

Весы

На следующей неделе вы станете еще серьезнее и трудолюбивее, что позволит вам добиться значительных успехов. И хотя работы будет много, и она вам будет порой надоедать, вы точно справитесь.

Кроме того, дома будет царить гармония и порядок, что будет способствовать вашим успехам и в других жизненных сферах.