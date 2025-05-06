Життя після пологів. Як жінці відновлюватися та чому без підтримки близьких не обійтися

Акушери-гінекологи часто називають пологи справжньою тяжкою працею. І після такої роботи, яка на відміну від інших "професій" не регулюється робочими годинами, жінці потрібно правильно та якісно відновитися на фізичному й ментальному рівнях.

РБК-Україна (проєкт Styler) спільно з медичним центром "Лелека" продовжує тематику свідомого батьківства й розповідає, що відбувається з тілом жінки після пологів, як їй підтримати себе та яку допомогу може надати оточення.

Що відбувається на перших етапах після пологів

Перший тиждень після народження дитини називається післяпологовим періодом і триває приблизно 6-8 тижнів. Лікарі також керуються числом 42 дні.

У цей час матка скорочується та повертається до свого допологового розміру. Особливо це відбувається під час годування груддю, оскільки вивільняється окситоцин, і посилюються маткові скорочення.

У жінки після пологів з'являються кров'янисті виділення - лохії. Це відходить слиз, кров і тканини порожнини матки під час її скорочення. У перші дні вони червоніші, потім поступово змінюють свій колір і стають прозорими.

Відбуваються зміни молочних залоз: груди набрякають, вони починають виробляти молозиво, яке потім переходить в молоко.

Відбуваються зміни в сечовидільній і травній системах. Може ускладнюватись сечовипускання, поширене таке явище, як закреп. Може бути в перші дні або кілька тижнів нетримання або неутримання сечі або газів, особливо після вагінальних пологів. Важливо: це нормальний фізіологічний стан, який з часом минеться.

Відбувається відновлення промежини або швів, якщо вони є після пологів. Якщо були розриви або робили розріз, потрібен час для загоєння. Можливий біль при сидінні або ходінні. Може бути слабкість м'язів тазового дна, проте поступово м'язи зміцнюються.

Коли після пологів відновлюється менструація

Якщо жінка не годує груддю, менструація може відновитися приблизно через шість-вісім тижнів. Якщо годує, місячні можуть бути відсутні кілька місяців або навіть весь період лактації в деяких жінок.

Як правильно відновлюватися після пологів

Відновлення після пологів - індивідуальний процес, який залежить від типу пологів, наявності ускладнень, фізичної підготовки до вагітності та загального стану здоров'я.

Відпочинок і сон. Післяпологовий період важкий і виснажливий, тому важливо спати, коли спить дитина, й не соромитись просити про допомогу своїх родичів і чоловіка.

Харчування повинне бути збалансованим. Воно допомагає організму відновитися, особливо, якщо жінка годує груддю. Рекомендовано споживати білки, залізо, кальцій, вітаміни, омега-3, пити достатню кількість рідини, особливо при грудному вигодовуванні.

Догляд за своїм тілом. Якщо є шви в післяпологовому періоді, уникайте перенавантаження і дотримуйтеся оброблення та гігієни швів. При болю в спині або тазі використовуйте спеціальні подушки для підтримки спини або звертайтеся до фізіотерапевта чи остеопата.

Якісний відпочинок, збалансоване харчування та догляд за тілом важливі як під час вагітності, так і після народження дитини (фото: Freepik)

Що категорично заборонено робити

Фізичне перенавантаження. Заборонено підіймати все, що важче за дитину, робити інтенсивні тренування, різко втягувати живіт або носити тугі бандажі, якщо немає показань з боку лікаря, тому що підвищується ризик опускання органів малого таза, розходження швів, утворення гриж тощо.

Статеве життя без дозволу лікаря. Повертатися до сексуального життя можна не раніше ніж через шість тижнів або після огляду лікаря-гінеколога. Слизова піхви ще загоюється, і є ризик утворення інфекції або повторних травм.

Вставляти тампони або робити спринцювання. Тампони не можна використовувати до повного припинення лохій. Спринцювання підвищує ризик інфекції й порушує природний баланс мікрофлори.

Не можна ігнорувати ознаки ускладнень: висока температура, сильний біль, неприємний запах виділень, рясна кровотеча. Це можуть бути ознаки інфекції, запалення матки або інших серйозних станів.

Ігнорувати свій психоемоційний стан, замовчувати тривогу, депресію, сильну втому й не звертатися за підтримкою. Післяпологова депресія - це реальний стан, який потребує уваги. Важливо мати підтримку, особливо з боку родичів, партнерів, які можуть забезпечити хоча б часткове полегшення психоемоційного стану.

Заборонено вживати алкоголь, багато кофеїну. Також варто бути обережною із продуктами, що можуть викликати алергію або коліки в дитини. Тому що все, що потрапляє в організм мами, частково переходить в грудне молоко.

Коли після пологів можна повертатися до спорту

Якщо були природні пологи, які не мали ніяких ускладнень, від нуля до двох тижнів рекомендовано глибоке дихання, вправи Кегеля. Але не виконуйте їх занадто сильно, поступово вчіться, щоб розвинути навички.

Від двох до шести тижнів після пологів можна поступово додавати розтяжку, легкі вправи на мобільність, більше ходьби, але без напруження живота. Після шести тижнів, коли вже відбувся післяпологовий огляд, поступове повернення до тренувань за умови, що закінчились післяпологові виділення.

Якщо були пологи шляхом кесарського розтину, від нуля до шести тижнів переважно тільки дихальні практики, обережна ходьба, не можна качати прес, піднімати важке, скручувати тіло.

Після 8-10 тижнів і після огляду та дозволу лікаря можна вводити легкі тренування, як після природних пологів, але дуже поступово, слухаючи свій організм. Уникайте вправ з тиском на живіт, особливо на шви. Уникайте бігу, стрибків, планок, качання преса, поки повноцінно не відновляться м'язи тазового дна та живота.

Особливо звертайте увагу на відчуття болю, тиску в області тазу та посилення кровотечі після тренування. Це дуже важливо, тому що якщо щось відбувається під час тренування або після нього, не таке, як зазвичай, його краще припинити.

Як повертатися до статевого життя

Чекайте на "зелене світло" від гінеколога. Перед поверненням до інтимного життя обов'язково пройти післяпологовий огляд, зазвичай на шостому тижні після пологів. Лікар огляне, перевірить, чи все добре, чи загоїлись слизові оболонки, чи скоротилася матка, чи немає патологічних виділень.

Треба бути готовим до змін у своєму організмі. Зміни можуть бути фізичні чи емоційні. Тобто може бути відчуття сухості в піхві, оскільки знижується рівень естрогену, особливо при ГВ. Багато жінок відчувають втому, зниження лібідо, страх болю чи навіть втрату інтересу до сексу. На початках це нормально, і треба обов'язково обговорювати це з партнером і поступово повертатися до близькості.

"Я рекомендую жінкам дозволяти собі не поспішати. Якщо не хочеться інтимної близькості, це не означає, що щось не так. Треба дати собі час, тіло і психіка повинні перезавантажитись. Якщо сексуальне життя не відновлюється протягом тривалого часу або є серйозний дискомфорт, не соромтеся звернутися до лікаря або психолога", - радить акушер-гінеколог.

Яку контрацепцію використовувати

Після пологів вибір концепції залежить від багатьох факторів: чи годує жінка груддю, чи планує вона наступну вагітність, чи були якісь ускладнення.

Метод лактаційної аменореї (пригнічення овуляції при ГВ - ред.) вважається методом контрацепції, але він має умовності. Він триває не більше, ніж шість тижнів, за умови, що жінка регулярно годує груддю. У цей період до початку місячних вважається, що діє метод лактаційної аменореї.

Другий метод - це презервативи. Доступні, безпечні, можна використовувати відразу з першим статевим актом, особливо, якщо використовувати якісні презервативи. Вони не впливають на лактацію, не потребують ніяких гормональних втручань.

Гормональні контрацептиви для годуючих мам - це прогестинові таблетки. Їх можна починати використовувати через три-шість тижнів після пологів.

Можна використовувати ін'єкції, такі як препарат Депопровера. Це одна ін'єкція на три місяці, яка забезпечує контрацептивний ефект. Ці методи не впливають на лактацію.

Також є внутрішньоматковий контрацептив. Він може бути гормональним або не гормональним. Можна використовувати не раніше, ніж через шість тижнів після пологів, після післяпологового огляду. Його перевагою є те, що не треба думати про контрацепцію кожного дня, і вона працює до п'яти років залежно від типу.

Яких правил особистої гігієни потрібно дотримуватися

Гігієна інтимної зони, піхви, промежини швів. Після кожного сечовипускання або після дефекації, особливо на ранніх етапах післяпологового періоду, не користуйтеся туалетним папером, а краще просто теплою водою. Це потрібно, щоб не розносити бактерії.

Можна використовувати м'яке мило без запаху або тільки чисту воду. Якщо жінка любить інтимний гель, який вона використовувала в допологовому періоді, він не викликав ніякого дискомфорту, ніяких алергійних реакцій, вона може його залишати й використовувати в післяпологовому періоді.

Також важливо, якщо є шви на промежині, використовувати не рушник, а одноразові серветки. Якщо це все ж рушник, то змінювати його щоразу, щоб не підвищувати ризик інфекції.

Обов'язково змінювати гігієнічні прокладки кожні дві-чотири години, незалежно від того, багато на них виділень чи ні.

Обов'язково мити груди один раз на день. Якщо є тріщини або подразнення сосків, краще використовувати креми, особливо на ланоліновій основі. Якщо немає доступу до крему, можна змастити тріщини грудним молоком жінки.

Тримати в чистоті свої руки та нігті. Перед кожним контактом з дитиною мити руки, перед зміною підгузка, туалетом, годуванням.

Новоспеченій мамі важливо дбати про своє здоров'я не лише заради себе, а й задля добробуту немовляти (фото: Freepik)

Що відбувається з гормонами жінки

Різке падіння вагітних гормонів, тобто естроген і прогестерон. Це може впливати на раптові перепади настрою, плаксивість, дратівливість, пітливість, озноб, післяпологову депресію.

Відбувається достатньо високий ріст пролактину. Це основний гормон лактації, який також гальмує овуляцію. Може пригнічувати лібідо, викликати втому, плаксивість, знижувати рівень естрогену.

Також виділяється окситоцин - це гормон любові. Його рівень зростає під час пологів і особливо при грудному вигодовуванні. Цей гормон сприяє скороченню матки, встановленню зв'язку між мамою і дитиною.

Що таке післяпологова депресія (ППД)

Післяпологова депресія - це клінічний діагноз, який потребує контролю і лікування, він викликаний гормональними, фізіологічними та психоемоційними змінами в організмі жінки.

Форма депресії, яка виникає після пологів, кардинально відрізняється від "baby blues", що є короткочасним нестійким емоційним станом і проходить протягом кількох днів без лікування.

Післяпологова депресія може початися протягом кількох тижнів після пологів, в індивідуальних випадках - протягом кількох місяців.

Які симптоми ППД

Безсоння, втрата апетиту

Стійке відчуття суму і відчаю

Відчуття провини, знецінення материнства і своєї материнської ролі

Відсутність зацікавленості у звичних справах, які раніше приносили задоволення

Суїцидальні думки, або думки про те, щоб завдати шкоди дитині

Неможливість бути емоційно комплементарною до дитини й відсутність бажання встановлювати з нею контакт

Якщо післяпологову депресію не лікувати, вона затягується, погіршуючи стан молодої мами, що своєю чергою, негативно відображається на психічному і когнітивному розвитку дитини.

До кого звертатися у випадку депресії

Якщо подібні симптоми виявлені й не проходять протягом двох-трьох тижнів, слід звертатися до спеціалістів, які допоможуть справитися з проблемою.

Лікар-психіатр діагностує депресію і за необхідності добере препарати (антидепресанти) залежно від тяжкості виражених симптомів. Сьогодні існують ліки, які є безпечними при ГВ, але їх призначає лікар індивідуально в кожному випадку.

Якщо лікар визначить легкий ступінь депресії, він може призначити когнітивно-поведінкову терапію в психотерапевта, що допоможе скоригувати реакції та поведінку молодої мами. Як правило, в стані ППД необхідно пропрацьовувати тривожність, відчуття провини та відсутність сенсів на фоні нового статусу матері.

Психіатр і психотерапевт обов'язково звертають увагу на необхідність повноцінного відпочинку, якісного сну в період, коли спить дитина.

Рідні та близькі люди можуть взяти на себе частину побуту чи інші зобов'язання, щоб долпомогти мамі адаптуватися до нового періоду (фото: Freepik)

Що можуть зробити близькі люди

Обов'язковою є фізична та емоційна присутність. Слід запитувати про стан і про емоції з розумінням, без жодної критики, вислуховувати скарги й побажання, постаратися допомогти задовольнити потреби.

Близькі повинні взяти на себе розв'язання побутових питань, щоб жінка не обтяжувала себе пранням, прибиранням, готуванням їжі. Необхідно відслідковувати стан молодої мами, і у випадку погіршення, коли жінка не хоче брати дитину на руки, відмовляється годувати, одразу організувати візит до лікаря.

Партнер, хоч і виступає "контейнером" для емоцій дружини, повинен не забувати про власний відпочинок, аби поновлювати ресурс, який необхідний для того, щоб якісно впоратися з ситуацією.

Жінка, що проходить лікування від ППД, потребує уваги, терпіння, підтримки та любові. Якщо все це буде забезпечено, в комбінації з терапією результат не змусить на себе чекати.