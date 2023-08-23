Життя "на віру" чи у шлюбі. Адвокат назвав основні підводні камені відсутності штампу у паспорті

Без штампу, але в коханні?

Офіційна реєстрація шлюбу - це не лише підтвердження почуттів один до одного та чіткий сигнал про наміри. Це ще і юридична відповідальність, і можливість подбати один про одного у критичних ситуаціях чи навіть після смерті одного із партнерів.

Жодні щирі клятви не допоможуть вам потрапити в реанімацію до близької людини, якщо ви живете в цивільному шлюбі вже понад 10 років, але до реєстрації стосунків так і не дійшли.

Якщо вас спіткає невдача після багатьох спільних років життя, і ви захочете розлучитися, поділити спільно нажите майна без юридичного підтвердження вам теж буде дуже складно.

Які можуть виникнути проблеми

У багатьох українських законах чітко прописано, що право на певні речі має лише законний партнер. Це стосується відвідування реанімації, медичних рішень, отримання документів, представлення партнера у певних інстанціях та навіть отримання спадщини.

"Проблеми починаються з отримання свідоцтва про смерть, яке видається лише родичам. А без нього ви не зможете відкрити спадкову справу. І якщо ви якось її отримаєте, то нотаріус її не прийме і не відкриє спадкову справу, тому що у вас немає іншого паперу - свідоцтва про шлюб”, – пояснює адвокат Роман Сімутін.

Він зазначає, що у Сімейному кодексі вже прирівняли права пари у цивільному шлюбі. Але нотаріусу знадобиться документальне підтвердження, що ви перебували в такому шлюбі.

І свідоцтво про шлюб знадобиться у багатьох інших ситуаціях. Наприклад, якщо питання стосується дитини чи спільного майна.

Пара прожила у спільному шлюбі 10 років. За цей період було куплено квартиру та машину, народилася дитина. Якщо немає документального підтвердження про шлюб, спадкоємцями та опікунами виявиться не другий партнер, а родичі загиблого (померлого).

Ще більш складним завданням виявиться спроба розлучитися та поділити майно – без документів про шлюб ваш партнер матиме право забрати абсолютно все, що було під час вашого спільного проживання записано на нього.

Звернення до суду може допомогти

Адвокат Роман Сімутін рекомендує звертатися до суду, доводити спільне проживання. Процес, швидше за все, буде складним, тривалим і дорогим, оскільки обійтися спільними фотографіями не вдасться. Мало того, ситуація може ускладнитися, якщо з'являться інші спадкоємці.

"І вам пощастить, якщо вони нерішучі й залишать вас жити у вашій квартирі та користуватися автомобілем до вирішення справи по суті. А завершиться воно не за рік-два. Скільки у вас з'явиться сивого волосся і наскільки ви вкоротите собі життя, живучи на нервах - невідомо", - наголосив адвокат.