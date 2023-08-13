У грошовій компенсації після смерті військового можуть відмовити. Юрист назвав причини

За час війни в Україні багато сімей зіткнулись з горем втрати своїх синів та чоловіків. На жаль, не всі отримали обіцяну грошову компенсацію після смерті військового, а деякі так і чекають місяцями на відповідь.

Про те, кому найчастіше відмовляють у виплатах розповів юрист адвокатського об’єднання "Юридична компанія АРЕС" та консультант благодійного фонду "Ми поруч" Євгеній Промський.

В чому основна причина затримки виплат?

Основна проблема по затримці одноразової виплати від держави - це збір документів. Проблема полягає у тому, що більшість необхідних документів видає військова частина де служив загиблий військовий.

Військові частини в переважній більшості також є бойовими підрозділами. Зазвичай ця процедура проходить так, що особа яка має право на грошову допомогу звертається до військкомату, потім військкомат робить запит до військової частини або людина сама звертається до військової частини через Укрпошту.

Поки ці документи надійдуть до частини, минає певний час. Потім починається етап очікування. Він може бути доволі довготривалим через ймовірність того, що не одна людина робить подібний запит, тому ще збільшує обсяг роботи. Також військові частини мають інші завдання, починаючи від відпусток військовим, закінчуючи виплатами грошового забезпечення.

Основна проблема під час оформлення виплат - документи. Часто це суб'єктивний фактор. У військовій частині робота побудована по-своєму, та не всі командири є порядними, є такі, що намагаються затягнути цей процес. Одна частина може відповідати умовно за 2 тижні, інша - за 2 місяці.

Які найчастіші причини відмови у виплатах?

Зазвичай відмова є у двох випадках. Перший - відсутність якихось з необхідних документів. Другий - пов'язаний з тим, що на думку військкомату або комісії Міноборони, яка займається розглядом заяв, людина не має права на компенсацію.

Це зазвичай відбувається у тому разі, коли жінка та чоловік проживали разом без зареєстрованого шлюбу. У такому випадку, потрібно доводити через суд, що ці люди були сім'єю, хоча офіційно шлюб не реєстрували.

Які документи потрібно зібрати, щоб точно отримати компенсацію?

Для оформлення компенсації необхідно зібрати пакет документів. Частину документів видає військова частина, де служив загиблий (витяг з наказу про виключення загиблого зі списку особового складу військової частини, документ, що свідчить про причини та обставини загибелі військового, постанова військово-лікарської комісії щодо встановлення причинного зв’язку смерті). Інші можуть видаватись також і ТЦК та СП (витяг з особової справи про склад сім’ї військовослужбовця).

Запитувати необхідні документи можна самостійно. Також допомогти у зборі документів може довірена особа (за нотаріальним дорученням) або адвокат.

Зібравши необхідні документи, потрібно звернутись до ТЦК та СП, де перебував на обліку загиблий військовий, та подати заяву на виплату допомоги. Заява складається в довільній формі. У "шапці" вказуються дані отримувача допомоги (ідентифікаційний код, адреса проживання, контактний телефон).

В основній частині заяви зазначаються:

дані військового, що загинув (прізвище ім’я по-батькові, дата народження, військове звання, посада, підрозділ військова частина)

де і коли загинув

родинний зв'язок заявника та військовослужбовця

прохання здійснити виплату грошової компенсації

До заяви слід додати копії зібраних документів.

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