Жизнь "на веру" или в браке. Адвокат назвал основные подводные камни отсутствия штампа в паспорте

Без штампа, но в любви?

Официальная регистрация брака - это не только подтверждение чувств друг к другу и четкий сигнал о намерениях. Это еще и юридическая ответственность, и возможность позаботиться друг о друге в критических ситуациях или даже после смерти одного из партнеров.

Никакие самые искренние клятвы не помогут вам попасть в реанимацию к близкому человеку, если вы живете в гражданском браке уже более 10 лет, но до регистрации отношений так и не дошли.

Если же вас постигнет неудача после многих совместных лет жизни, и вы захотите расстаться, поделить совместно нажитое имущества без юридического подтверждения вам тоже будет очень сложно.

Какие могут возникнуть проблемы

Во многих украинских законах четко прописано, что право на определенные вещи имеет только законный супруг. Это касается посещения реанимации, медицинских решений, получения документов, представления партнера в определенных инстанциях и даже получения наследства.

"Проблемы начинаются с получения свидетельства о смерти, которое выдается только родичам. А без него вы не сможете открыть наследственное дело. И если вы как-то его получите, то нотариус его не примет и не откроет наследственное дело, так как у вас нет другой бумаги - свидетельства о браке", - поясняет адвокат Роман Симутин.

Он отмечает, что в Семейном кодексе уже приравняли права пары в гражданском браке. Но нотариусу понадобится документальное подтверждение, что вы состояли в таком браке.

И свидетельство о браке понадобится во многих других ситуациях. Например, если вопрос касается ребенка или совместного имущества.

Пара прожила в совместном браке 10 лет. За этот период была куплена квартира и машина, родился ребенок. Если нет документального подтверждения о браке, наследниками и опекунами окажется не второй партнер, а родственники погибшего (умершего).

Еще более сложной задачей окажется попытка расстаться и поделить имущество - без документов об браке ваш партнер будет иметь право забрать абсолютно все, что было во время вашего совместного проживания записано на него.

Обращение в суд может помочь

Адвокат Роман Симутин рекомендует обращаться в суд, доказывать совместное проживание. Процесс, скорее всего, будет сложным, длительным и дорогим, так как обойтись совместными фотографиями не получится. Более того, ситуация может сильно усложниться, если появятся другие наследники.

"И вам повезет, если они нерешительные и оставят вас жить в вашей квартире и пользоваться автомобилем до решения дела по сути. А завершится оно не за год-два. Сколько у вас появится седых волос и насколько вы укоротите себе жизнь, живя на нервах - неизвестно", - подчеркнул адвокат.