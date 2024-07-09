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В житті цих знаків Зодіаку починається період величезного щастя

Вівторок 09 липня 2024 06:27
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В житті цих знаків Зодіаку починається період величезного щастя Які знаки Зодіаку розпочнуть нове життя (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

У житті представників чотирьох знаків Зодіаку закінчиться "чорна смуга". Місяць у Леві, який взаємодіє з Плутоном у Водолії, дав старт початку по-справжньому щасливого періоду.

Яким знакам Зодіаку дуже пощастить, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Your Tango.

Водолій

Готуйтесь до періоду неймовірних трансформацій. Звичайно, спочатку здасться, що це лише перевірка на міцність, проте постарайтеся гнати такі думки геть. Насправді у вашому житті починається період величезного щастя, важливо лише подолати невелику перешкоду.

Скорпіон

Дозвольте собі розправити крила. Не варто утримувати себе в рамках та зациклюватися на поганому. Позитивні емоції допоможуть вам залікувати душевні рани, впустіть у своє життя радість та щастя.

Телець

Незабаром ви зрозумієте, що варті більшого. І вам точно не варто хвилюватися через те, що доля не дозволить отримати все, що ви заслуговуєте. Зосередьтеся на собі, не дозволяйте роботі поглинути вашу свободу, у всьому важлива гармонія.

Лев

У вашому житті назрівають неймовірні зміни. Найближчим часом переживати через "чорну смугу" або проблеми точно не варто. Ба більше, ви можете зустріти людину, яка стане вашою другою половинкою.

До речі, нещодавно ми розповідали, кому Всесвіт надішле важливий знак.

Крім цього, раніше з'явився Таро-гороскоп на 9 липня.

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