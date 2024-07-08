Таро-гороскоп на 9 липня: Близнюки отримають премію, а Овни - хороші новини

У вівторок, 9 липня, доля допоможе багатьом знакам Зодіаку. Вони матимуть змогу вирішити свої проблеми. Проте шанс на щастя випаде не всім.

Овен

Вам випала карта "Помірність". Ви отримаєте хороші новини, проте постарайтеся швидко підлаштуватися під ситуацію. Іноді ви втрачаєте шанс на щастя лише через повільність.

Телець

Вам випала "Четвірка Мечів". Не здавайтеся, невдовзі все вийде. Вірте у себе і не намагайтеся втекти від проблем. Все буде добре.

Близнюки

Вам випала карта "Четвірка Пентаклів". Ви повинні почати цінувати те, що ви маєте. На роботі можете чекати на похвалу, начальство приємно здивує. Можливо, йдеться навіть про премію.

Рак

Ваша карта на 9 липня - "Імператриця". Подбайте про тих, хто поруч із вами. Настав час подумати не лише про себе, а ще й про близьких. Допоможіть їм.

Лев

Вам випала карта "Двійка Пентаклів". Намагайтеся утримувати баланс. Ви могли надто захопитися чимось, що приносить шкоду іншим сферам вашого життя.

Діва

Ваша карта на вівторок - "Смерть". Проте вам не варто боятися. Це означає, що у вашому житті станеться справжнє диво, яке подарує чимало радості та щастя.

Терези

Вам випала перегорнута карта "Справедливість". Цього дня ви зможете досягти бажаного, проте доведеться попрацювати. Докладіть максимум зусиль і не лінуйтеся.

Скорпіон

Ваша карта на 9 липня - "Сімка Пентаклів". Дайте собі трохи часу. Не поспішайте, якщо вже знаєте, що втомилися. Візьміть вихідний.

Стрілець

Вам випала карта "Десятка Жезлів". Визнайте свої помилки, це важливо. Сміливість і чесність, а також помірна критика з бажанням змінити світ на краще - ці якості вам допоможуть досягти висот.

Козоріг

Вам випала карта "Королева Пентаклів". Не варто випробувати свою другу половинку недовірою. Якщо ви готові до чогось серйозного - скажіть про це.

Водолій

Вам випала карта "Паж Кубків". Ви зможете отримати те, що так давно хотіли. Однак треба лише дочекатися. Всесвіт відчуває вас не просто так.

Риби

Ваша карта на вівторок - "Колесниця". Не варто озиратися в минуле. Вам потрібно почати дивитися лише вперед, це допоможе забути про все погане.