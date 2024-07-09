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В жизни этих знаков Зодиака начинается период огромного счастья

Вторник 09 июля 2024 06:27
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В жизни этих знаков Зодиака начинается период огромного счастья Какие знаки Зодиака начнут новую жизнь (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

В жизни представителей четырех знаков Зодиака закончится "черная полоса". Луна во Льве, которая взаимодействует с Плутоном в Водолее, дала старт началу по-настоящему счастливого периода.

Каким знакам Зодиака очень повезет, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Your Tango.

Водолей

Готовьтесь к периоду невероятных трансформаций. Конечно, поначалу покажется, что это лишь проверка на прочность, однако постарайтесь гнать такие мысли прочь. На самом деле в вашей жизни начинается период огромного счастья, важно лишь преодолеть небольшое препятствие.

Скорпион

Позвольте себе расправить крылья. Не стоит удерживать себя в рамках и зацикливаться на плохом. Позитивные эмоции помогут вам залечить душевные раны, впустите в свою жизнь радость и счастье.

Телец

Вскоре вы поймете, что достойны большего. И вам точно не стоит переживать из-за того, что судьба не позволит получить все, что вы заслуживаете. Сосредоточьтесь на себе не позволяйте работе поглотить вашу свободу, во всем важна гармония.

Лев

В вашей жизни назревают невероятные перемены. В ближайшее время переживать из-за "черной полосы" или проблем точно не стоит. Более того, вы можете встретить человека, который станет вашей второй половинкой.

К слову, недавно мы рассказывали, кому Вселенная пошлет важный знак.

Помимо этого, ранее появился Таро-гороскоп на 9 июля.

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