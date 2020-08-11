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Под Житомиром ученые обнаружили в реке древнюю находку: она почти уцелела

Вторник 11 августа 2020 09:22
Под Житомиром ученые обнаружили в реке древнюю находку: она почти уцелела
Под Житомиром найдена древняя лодка (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Житомирской области нашли редкую древлянскую лодку

В Житомирской области ученые в реке обнаружили старинную лодку древлян. Археологи достали практически целую древнюю лодку из реки Уборть возле села Хочино Олевского района. Найденным экспонатом оказалась девятиметровая древлянская долбленка, которая сделана из сосны.

Такие судна использовали для переброски военных или торговых грузов. Они руководствовались экипажем из семи человек. Об этом сообщается на странице в Facebook Житомирского областного туристического центра.

"Поскольку р. Уборть была достаточно глубокой с крутыми поворотами, перегруженная лодка могла перекинуться и затонуть. Еще одной, пока рабочей, версией является нападение местных разбойных группировок во время перевозки груза", – сказано в сообщении на странице.

Находку транспортировали в краеведческий музей Олевска. На месте продолжаются археологические раскопки.

Под Житомиром ученые обнаружили в реке древнюю находку: она почти уцелелаПод Житомиром ученые обнаружили в реке древнюю находку: она почти уцелела

Под Житомиром нашли древнюю лодку в реке (фото: facebook.com/zhtic)

Судя по всему лодка не сгнила и так хорошо сохранилась, так как была в болоте или муле.

Как мы ранее писали, в Одесской области украинские археологи докопались до удивительной находки. Они обнаружили целую античную улицу древнего города.

Также читайте, как под Тернополем в старинном замке археологи сделали открытие (фото).

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